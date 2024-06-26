سياسة
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أمريكا.. تحذيرات من زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء البلاد
حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، السلطات ومقدمي الرعاية الصحية والمواطنين من زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك في الولايات المتحدة.
أمريكا.. تحذيرات من زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء البلاد
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية تحذر من زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك في أنحاء البلاد / صورة: AA
26 يونيو 2024

وجاء التحذير في الوقت الذي جرى فيه الإبلاغ عن عدد كبير من حالات حمى الضنك في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لمركز مكافحة الأمراض، "CDC"، بلغ 2241 حالة حتى الآن في الولايات المتحدة، بما في ذلك 1498 حالة في إقليم بورتوريكو الأمريكي، حيث أعلنت حالة طوارئ صحية عامة في مارس بعد أن تجاوزت الحالات الأرقام التاريخية، ومعظم الحالات المبلغ عنها في الولايات مرتبطة بالسفر.

وكانت المراكز الأمريكية أبلغت العام الماضي عن 3036 حالة إصابة بحمى الضنك في الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها، أما هذا العام، فكان معدل الإصابة بحمى الضنك على مستوى العالم هو الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في دول أمريكا اللاتينية، حيث أُبلغ عن أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة بحمى الضنك.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، فإن هذا هو ضعف ما كان عليه في عام 2023 بأكمله (4.6 مليون حالة)، فقد ارتفعت معدلات الإصابة بحمى الضنك بشكل كبير، بينما ارتفعت درجات الحرارة بشكل متزايد، ما يخلق ظروفاً مثالية للبعوض الذي ينشر حمى الضنك ليفقس بشكل جماعي ويحمل كميات أكبر من الفيروس.

وأكثر أعراض الإصابة بمرض حمى الضنك تتمثل في ما ينقله البعوض، وهي الحمى، كما تشمل الأعراض الصداع الشديد والغثيان والقيء والطفح الجلدي وآلام الجسم، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة، إذ يتعافى معظم مرضى حمى الضنك في غضون أسبوع، ولكن في الحالات الشديدة يمكن أن يكون المرض مهدداً للحياة ويتطلب دخول المستشفى، لأنه يمكن أن يؤدي إلى صدمة ونزيف داخلي حتى الموت.

والأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم أولئك الذين أصيبوا به في الماضي، ويمكن لأي شخص أن يصاب بحمى الضنك، ما يصل إلى أربع مرات في حياته، مرة واحدة لكل نوع من الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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