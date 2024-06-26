وأفاد شهود بأن جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين وعدداً من بلداتها، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، استخدم خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز، وفي قلقيلية نفذ جيش الاحتلال دهماً لعدد من أحيائها، وسط إطلاق الرصاص الحي حسب شهود عيان.

كما اقتحم الجيش بلدتي دورا وحلحول بمحافظة الخليل، ونفذ حملة اعتقالات طالت نحو 10 مواطنين على الأقل. كذلك نفذ الجيش في ساعات الفجر اقتحامات لعدد من البلدات في محافظات سلفيت وبيت لحم ورام الله، قبل أن ينسحب.

في السياق ذاته، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً، ما يرفع حصيلة اعتقالاته بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و400 منذ الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، فيما فرضت شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات الأقصى.

"حرب صامتة"

من جهتها، أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الثلاثاء، عن قلقها "البالغ" إزاء التوترات في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الضفة تواجه "حرباً صامتة".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "نحن قلقون للغاية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حرباً صامتة"، موضحاً أن كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية أصبحت "لافتة"، مشيراً إلى أنه يرى "عدم اهتمام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 10 سنوات".

ونوه لازاريني إلى استشهاد "أكثر من 500 شخص في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مضيفاً: "قبل أسبوعين زرت طولكرم والتي بدت وكأنها منطقة حرب، لأن العمليات الأمنية التي تجري هناك تنتهي في معظم الأحيان بتدمير الأحياء والبنية التحتية العامة".

وبالتزامن مع حربه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، ما خلّف 553 شهيداً فلسطينياً، بينهم 133 طفلاً، ونحو 5 آلاف و300 جريح، بينما أسفرت الحرب على غزة عن قرابة 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.