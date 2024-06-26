سياسة
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أردوغان: إسرائيل دمرت غزة وتضع أنظارها على لبنان الآن لتوسيع الحرب بالمنطقة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، اليوم الأربعاء، "إن إسرائيل، التي دمرت غزة، تضع أنظارها الآن على لبنان".
أردوغان: إسرائيل دمرت غزة وتضع أنظارها على لبنان الآن لتوسيع الحرب بالمنطقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "يبدو أن إسرائيل، التي دمرت غزة، تضع أنظارها الآن على لبنان" / صورة: AA
26 يونيو 2024

وأكد أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضاً، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إراقة الدماء وقتل الأطفال والنساء في غزة، مشيراً إلى أن أطفال القطاع يتضوّرون جوعاً أمام أعين العالم دون أن تحرك القوى الغربية ساكناً.

ولفت أردوغان إلى أن زعماء الدول الغربية التي تدعم إسرائيل من خلف الكواليس، بينما يتحدثون عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، هم أسرى ومختلون عقليّاً مثل نتنياهو.

وأضاف أن "خطط نتنياهو لنشر الحرب بالمنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة"، مطالباً دول العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط بأن يتفاعلوا أولاً مع هذه "المخططات الدموية"، كما طالب الدول الأخرى بأن تتضامن مع لبنان.

وشدد أردوعان على أن تركيا ستواصل المحافظة على فلسطين كما فعلت على مدى التاريخ، وأشاد بمواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وأسفرت حرب إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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