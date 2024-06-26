سياسة
3 دقيقة قراءة
ألطون: نسعى لوقف الحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها هناك
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، إنه منذ بداية مجازر إسرائيل بقطاع غزة، تواصل تركيا مساعيها لوقف الهجمات على القطاع وتوثيق جرائم إسرائيل هناك وتحريك المجتمع الدولي.
ألطون: نسعى لوقف الحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها هناك
ألطون في أثناء كلمة له بمنتدى "المراسل: إعادة النظر في الصحافة بالعصر الرقمي" / صورة: AA
26 يونيو 2024

وأضاف ألطون، خلال منتدى "المراسل: إعادة النظر في صحافة العصر الرقمي" بالعاصمة التركية أنقرة، أن مراسلي وسائل الإعلام التركية تحولوا إلى أهداف تتعمد إسرائيل قصفها وقتلها، إذ يوثقون الجرائم الإسرائيلية، وبذلك يشجعون صوت الضمير العالمي.

وجدّد ألطون التأكيد أن وسائل الإعلام التركية المخلصة للحقيقة تؤدي دوراً حيوياً في هذه الجهود، مشيداً بـ"الدور الذي يلعبه مراسلونا في غزة وفي مناطق الصراع، الذين يخاطرون بأرواحهم من أجل جعل الأزمات الإنسانية والأساليب الوحشية مرئية للجميع وبصورة كاملة".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أُصيب صحفي يعمل لحساب قناة "TRT" التركية الرسمية بجروح خطيرة في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، كما أُصيب صحفيون من وسائل إعلام أخرى، حسب ما أعلن التليفزيون، موضحاً أن فريقه تعرض لضربة إسرائيلية.

وشدد المسؤول التركي على أهمية الإعلام وأثره السياسي موضحاً أن "بعض الدول التي كانت مترددة سابقاً في الاعتراف بفلسطين كدولة، تتخذ الآن قراراً بالاعتراف بها، وكان لمساهمات المراسلين والصحفيين، بجانب المبادرات الدبلوماسية لتركيا، دور في ذلك"، لافتاً الانتباه إلى أن كل تقرير عن مجزرة بحق المدنيين والوحشية في غزة، "على الرغم من أنها تدمي القلب فإنها تشكل مادة توثيق للجرائم الإسرائيلية".

وأكد ألطون أهمية وسائل الإعلام في مكافحة التضليل الإعلامي، وقال: "يقع على عاتقها كثير من المسؤوليات لمكافحة التضليل الإعلامي ونشر الحقيقة التي تعتبر أكبر سلاح بوجه التضليل".

ونظمت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء بالعاصمة أنقرة، منتدى "المراسل: إعادة النظر في الصحافة في العصر الرقمي"، بمشاركة أكاديميين ومراسلين يعملون في وسائل إعلام تقليدية ورقمية، والذين ناقشوا معلومات الصحافة التقليدية الأساسية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل وسائل الإعلام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us