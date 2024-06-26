وأضاف ألطون، خلال منتدى "المراسل: إعادة النظر في صحافة العصر الرقمي" بالعاصمة التركية أنقرة، أن مراسلي وسائل الإعلام التركية تحولوا إلى أهداف تتعمد إسرائيل قصفها وقتلها، إذ يوثقون الجرائم الإسرائيلية، وبذلك يشجعون صوت الضمير العالمي.

وجدّد ألطون التأكيد أن وسائل الإعلام التركية المخلصة للحقيقة تؤدي دوراً حيوياً في هذه الجهود، مشيداً بـ"الدور الذي يلعبه مراسلونا في غزة وفي مناطق الصراع، الذين يخاطرون بأرواحهم من أجل جعل الأزمات الإنسانية والأساليب الوحشية مرئية للجميع وبصورة كاملة".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أُصيب صحفي يعمل لحساب قناة "TRT" التركية الرسمية بجروح خطيرة في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، كما أُصيب صحفيون من وسائل إعلام أخرى، حسب ما أعلن التليفزيون، موضحاً أن فريقه تعرض لضربة إسرائيلية.

وشدد المسؤول التركي على أهمية الإعلام وأثره السياسي موضحاً أن "بعض الدول التي كانت مترددة سابقاً في الاعتراف بفلسطين كدولة، تتخذ الآن قراراً بالاعتراف بها، وكان لمساهمات المراسلين والصحفيين، بجانب المبادرات الدبلوماسية لتركيا، دور في ذلك"، لافتاً الانتباه إلى أن كل تقرير عن مجزرة بحق المدنيين والوحشية في غزة، "على الرغم من أنها تدمي القلب فإنها تشكل مادة توثيق للجرائم الإسرائيلية".

وأكد ألطون أهمية وسائل الإعلام في مكافحة التضليل الإعلامي، وقال: "يقع على عاتقها كثير من المسؤوليات لمكافحة التضليل الإعلامي ونشر الحقيقة التي تعتبر أكبر سلاح بوجه التضليل".

ونظمت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء بالعاصمة أنقرة، منتدى "المراسل: إعادة النظر في الصحافة في العصر الرقمي"، بمشاركة أكاديميين ومراسلين يعملون في وسائل إعلام تقليدية ورقمية، والذين ناقشوا معلومات الصحافة التقليدية الأساسية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل وسائل الإعلام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.