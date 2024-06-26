وفي السياق ذاته، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "نهنئ رئيس الوزراء الهولندي روته بإعلانه أميناً عاماً جديداً للناتو بموافقة جميع الحلفاء"، مضيفاً "وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن شكرنا للأمين العام (ينس) ستولتنبرغ على القيادة الناجحة التي أظهرها منذ توليه منصبه في عام 2014".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الناتو في بيان: "قرر مجلس شمال الأطلسي يوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024)، تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أميناً عاماً قادماً للحلف خلفاً لينس ستولتنبرغ".

وسيتولى روته (57 عاماً) منصب الأمين العام في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، موعد انتهاء ولاية ستولتنبرغ الذي قضى 10 سنوات على رأس الحلف، إذ مُدّدت ولايته أكثر من مرة، لأسباب منها توفير الاستمرارية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

والإعلان عن اختيار روته يعدّ إجراءً شكلياً، بعدما أعلن منافسه الوحيد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الأسبوع الماضي، انسحابه من الترشيح بسبب عدم حصوله على الدعم الكافي للفوز بالمنصب.