وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن متظاهرين إسرائيليين أغلقوا شارع ديزنغوف وسط تل أبيب أمام حركة السيارات، وحملوا صوراً لمحتجزين إسرائيليين ولافتة حمراء كبيرة كتب عليها "اتفاق رهائن فوراً".

وأضافت: "تجري مظاهرات في مراكز أخرى في إسرائيل" من دون أن توضحها. فيما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بتظاهر المئات من الأشخاص، بمن فيهم أفراد عائلات الرهائن، صباح الأربعاء، جزءاً من يوم احتجاج وطني في العديد من المراكز في جميع أنحاء البلاد، نظمته جمعية "الاحتجاج النسائي من أجل عودة الرهائن".

وأضافت "هآرتس": "ستقام المظاهرة الرئيسية في تل أبيب الساعة 7:30 مساء بتوقيت إسرائيل (ت.غ+3)".ونقلت عن المنظمين قولهم في بيان: "بينما يعلن نتنياهو علانية أنه سيوافق على إعادة بعض الرهائن فقط، فإننا نسأل كيف تختار من يعود ومن تتركه وراءك؟ أوقفوا الحرب، أعيدوا جميع الرهائن إلى وطنهم".

ومساء الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض المحتجزين بغزة، مؤكداً ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها، وفق القناة 14 العبرية، قبل أن يتراجع عنها الاثنين، ويدعي التزام تل أبيب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أولمرت يتهم نتنياهو بالخيانة

في سياق ذي صلة، كتب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت مقالاً بصحيفة "هآرتس" اتهم فيه نتنياهو "باتخاذ إجراءات متعمدة لإطالة أمد الحرب" بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية.

وأضاف أن "الرغبة في إطالة أمد القتال دون تحديد موعد نهائي، هي السبب وراء عدم وضع أهداف محددة للقوات المقاتلة". كما اتهم نتنياهو "بقصد توسيع الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلاً من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يضع حداً للصراع العنيف الحالي".

وبشأن الضفة الغربية المحتلة، اتهم أولمرت رئيس الحكومة "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين".

أولمرت تابع في مقاله مهاجماً نتنياهو: "هو ينشر السم والتحريض والازدراء، ومحاولة زعزعة ثقة شعب إسرائيل بالقادة الذين يقودون القوات المقاتلة في زمن الحرب". وأوضح أنه يعرّض "حياة الجنود للخطر وخسائر في الأرواح بشكل شبه يومي، وذلك بسبب رفضه تحديد أهداف القتال ووضع جداول زمنية لتحقيقها، أو مناقشة كيفية حكم قطاع غزة والضفة الغربية عندما تنتهي المعارك".

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين من احتجاجاتها المطالبة باتفاق تبادل أسرى مع الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.