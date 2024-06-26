وأفاد بيان صادر عن اللجنة الأممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، بأن الأسرى من رجال ونساء يتعرضون للتحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب، إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي.

سياسة التجويع

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن "مصلحة السجون (الإسرائيلية) تخفي معلومات حول كمية الطعام المقدمة للأسرى الأمنيين منذ بدء الحرب" على قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه "جرى توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عقدت مؤخراً، عقب الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية (غير حكومية)، ويناقش اليوم (الأربعاء) في المحكمة العليا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "قدم الالتماس بعد تلقي عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين أمنيين غير منتمين لحركة حماس، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، بعد أن قلص جهاز الأمن الإسرائيلي تناولهم للطعام بشكل كبير، لدرجة التجويع".

وقالت الصحيفة إن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، تفاخر في أكثر من مناسبة بالأشهر الماضية بأنه يقف وراء خفض حصص الغذاء التي تقدم للأسرى الفلسطينيين.

وفي الأسابيع الأخيرة جرى تداول صور العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين فقدوا أوزانهم بشكل ملحوظ بعد أشهر قليلة من اعتقالهم.

تعذيب وحشي واغتصاب

وأشارت تقارير حقوقية أيضاً، إلى أن غرف السجن تعاني اكتظاظاً كبيراً، كما يجد الأسرى صعوبة بالغة في الاستحمام، ففضلاً عن انعدام وجود مياه ساخنة، ومواد للنظافة الشخصية، وغياب الملابس الداخلية والخارجية، فإن المدة المُعطاة لكل معتقل لكي يستحم لا تتعدى الدقيقتين لمرة واحدة في الأسبوع على أحسن حال، ما تسبب بظهور فطريات على أجسام بعضهم. ويرافق كل ذلك تراكم النفايات داخل الغرف بسبب غياب أدوات ومواد التنظيف.

في السياق ذاته، أوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطينيّ (غير حكومي)، أن "عدد الشهداء في السجون والمعسكرات الإسرائيلية الذين أعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة (في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) من المؤسسات المختصة بلغ 18 شهيداً على الأقل، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ولم يفصح عن هوياتهم".

وأشار البيان إلى أن "جريمة التّعذيب كسياسة شكّلت أساساً للبنية الاستعمارية الإسرائيلية، وقد مارس الاحتلال هذه الجريمة نهجاً، وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها تعدّت التعريف الذي اعتمدته المنظومة الحقوقية الدّولية لجريمة التعذيب".

وأضاف: "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة ومع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من 9400 مواطن من الضّفة، إلى جانب الآلاف من غزة، والمئات من فلسطينيي الداخل (إسرائيل)، تصاعدت عمليات التّعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها".

ولفت إلى أن "شهادات المعتقلين تشير إلى استخدام أساليب التّعذيب النفسيّ والجسديّ، التي تبدأ فعلياً منذ لحظة الاعتقال الأولى من خلال طريقة الاعتقال الوحشية وعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد الذي يتعمدون من خلاله التسبب بألم شديد في أطراف المعتقل".

وتشير الشهادات إلى "التعرض لاعتداءات جنسيّة بما فيها جرائم الاغتصاب، وقد تسببت عمليات الضرب المبرّح والتّعذيب الشديد، إلى جانب استشهاد أسرى ومعتقلين، بإصابة المئات من المعتقلين بكسور تحديداً في الأضلاع، وتركهم من دون علاج".

واستناداً إلى معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 9400 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما لا يشمل عمليات الاعتقال في قطاع غزة.