وأعلن محامو الضحايا، بأن محكمة الاستئناف في باريس صدّقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق بحق بشار الأسد، ورفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء المذكرة بسبب "الحصانة الشخصية للرؤساء في أثناء وجودهم في السلطة".

وأكد مكتب المدعي العام أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية".

ومن المتوقع، أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب، خلال الأيام القادمة، باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

ومنذ عام 2021، يحقق القضاة بوحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس/آب 2013، في درعا ودوما والغوطة الشرقية، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص إلى جانب إصابة المئات في سوريا.

واستندت التحقيقات إلى صور ومقاطع فيديو وخرائط وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية بالنظام السوري. وأدت تلك التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة التخطيط لشن هذه الهجمات.

وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة بجيش النظام، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.