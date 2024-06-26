سياسة
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أنقرة: وزير خارجية إسرائيل يستهدف الرئيس أردوغان بافتراءات وأكاذيب وضيعة
وصفت الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"الوضيعة"، ولا يمكن أن يتبناها إلا مسؤول في دولة تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية.
أنقرة: وزير خارجية إسرائيل يستهدف الرئيس أردوغان بافتراءات وأكاذيب وضيعة
الخارجية التركية تصف تصريحات وزير خارجية إسرائيل ضد أردوغان بـ"الوضيعة"/ صورة: AA
26 يونيو 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان إن تصريحات ومشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي الوضيعة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي استهدفت الرئيس أردوغان، هي "لهجة لا يمكن أن يتبناها إلا مسؤول في دولة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية".

وأضافت أن "مثل هذه الافتراءات والأكاذيب هي جزء من محاولة إسرائيل للتغطية على جرائمها"، متعهدة بمواصلة تركيا "النضال من أجل السلام".

وفي وقت سابق الأربعاء، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنّ إسرائيل توجه أنظارها إلى لبنان بعدما دمرت غزة، مبيناً أنها تتلقى دعماً غربياً.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة أن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعماً من الغرب من خلف الستار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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