وقالت الخارجية التركية في بيان إن تصريحات ومشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي الوضيعة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي استهدفت الرئيس أردوغان، هي "لهجة لا يمكن أن يتبناها إلا مسؤول في دولة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية".

وأضافت أن "مثل هذه الافتراءات والأكاذيب هي جزء من محاولة إسرائيل للتغطية على جرائمها"، متعهدة بمواصلة تركيا "النضال من أجل السلام".

وفي وقت سابق الأربعاء، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنّ إسرائيل توجه أنظارها إلى لبنان بعدما دمرت غزة، مبيناً أنها تتلقى دعماً غربياً.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة أن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعماً من الغرب من خلف الستار".