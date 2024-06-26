سياسة
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أيباك تستثمر مبالغ "غير مسبوقة" للإطاحة بنائب ديمقراطي مناهض لإسرائيل
أثار الاستثمار المالي غير المسبوق الذي قدمته لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (أيباك) للإطاحة بالنائب الديمقراطي جمال بومان، حفيظة بعض المشرّعين الديمقراطيين.
أيباك تستثمر مبالغ "غير مسبوقة" للإطاحة بنائب ديمقراطي مناهض لإسرائيل
جمال بومان من المؤيدين لفلسطين والمناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: Getty Images
26 يونيو 2024

وهُزم بومان، عضو "الفرقة التقدمية" وأبرز المنتقدين لإسرائيل بمجلس النواب الأمريكي، في الانتخابات التمهيدية، أمس الثلاثاء، أمام منافسه جورج لاتيمر.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن نائب ديمقراطي (رفض الكشف عن هويته)، قوله إن الأسلوب الذي تتبعه "أيباك" قد يدفع الديمقراطيين لتغيير الطريقة التي يتحدثون بها عن إسرائيل ويمنعهم من انتقادها.

ووفق ما جاء بالموقع، أنفقت أيباك ما لا يقل عن 14.5 مليون دولار على الإعلانات المناهضة لبومان، بدءاً من 20 يونيو/حزيران الجاري، وفقاً لإيداعات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وقال أحد كبار المشرّعين الديمقراطيين إن الإنفاق بهذا الحجم له حتماً تأثير سلبي في المشرّعين، مؤكداً أن أيباك "تفعل ذلك كثيراً"، بينما اعتبر نائب آخر أن المبلغ "فادح ومبالغ فيه".

في المقابل، قال المتحدث باسم أيباك، مارشال ويتمان، إن "الناشطين المؤيدين لإسرائيل فخورون بالمشاركة في العملية الديمقراطية والمساعدة في انتخاب المرشحين الذين يقفون إلى جانب إسرائيل في حربها على وكلاء إيران الإرهابيين".

و"أيباك" هي أقوى جماعات الضغط (اللوبي) الإسرائيلية في الولايات المتحدة، ولها تأثير واسع داخل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وكذلك في الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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