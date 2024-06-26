سياسة
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السودان.. 3 ملايين شخص مهدّدون بخطر الموت بسبب الجوع
حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية، من أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع بسبب الحرب المستمرة في السودان، وقالت مديرة اللجنة، اعتزاز يوسف، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من نصف السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
السودان.. 3 ملايين شخص مهدّدون بخطر الموت بسبب الجوع
السودان.. 3 ملايين شخص قد يموتون بسبب الجوع / صورة: Getty Images
26 يونيو 2024

وأضافت مديرة اللجنة بالسودان في تصريح لإذاعة "NPR" الأمريكية، أن السودان "منسي ولا يوجد أي اهتمام إعلامي به، وليس على جدول الأعمال العالمي"، وقالت إن "موقع البلاد الجغرافي ليس بمقدار أهمية فلسطين وسوريا وأوكرانيا، ونحن لا نرى أي اهتمام إعلامي بالأزمة السودانية".

وشدّدت المتحدثة على أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع في المستقبل القريب بالبلاد، وأكدت أن "السودان يحتاج حقاً إلى أن يكون في قلب الجهد الدبلوماسي وأن يحظى بالاهتمام".

ولفتت يوسف إلى تدهور النظام الصحي بقولها إن "عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن أنهم ماتوا بصمت لا يمكن تصوره، لأن هناك انهياراً في نظام الرعاية الصحية، وهناك أيضاً مشكلة كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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