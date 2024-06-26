سياسة
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مخاوف من وضع "كارثي" حال اندلاع حرب إسرائيلية على لبنان وبيروت تدعو للتدخل
تتواصل التحذيرات الدولية والمحلية، من توسع الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، فيما قالت بيروت إنها تسعى بكل الوسائل المتاحة "إلى عدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من جنوب البلاد".
مخاوف من وضع "كارثي" حال اندلاع حرب إسرائيلية على لبنان وبيروت تدعو للتدخل
لقاء ميقاتي مع بارولين بمقر الحكومة ببيروت / صورة: AFP
26 يونيو 2024

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، عن قلقه بشأن "امتداد الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان"، معتبرا أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يعد "نقطة اشتعال، ومن المحتمل أن يكون كارثيا".

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك ببيروت مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: "نسعي بكل الوسائل المتاحة إلى عدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من جنوب البلاد".

ودعا ميقاتي إلى "تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة من أجل وضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية، وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي".

من جهته، قال بارولين إن الفاتيكان يأمل في قبول الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لـ"مقترحات السلام الكفيلة بوضع حد للغة السلاح من الجانبين"، كما دعا إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإلى رفع القيود التي تفرضها تل أبيب على إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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