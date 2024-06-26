وقالت الخارجية الألمانية في بيان عبر منصة إكس: "يُطلَب من الألمان في لبنان المغادرة عاجلاً، لأن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان متوتر للغاية".

وفي الأيام الأخيرة دعا عديد من الدول الغربية والإقليمية رعاياها إلى مغادرة لبنان أو عدم السفر إليه بسبب احتمالات شنّ إسرائيل حرباً واسعة على لبنان، إذ وجّهَت مقدونيا الشمالية الأحد الماضي، أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان.

واتخذت كندا الخطوة ذاتها الثلاثاء، ثم هولندا الأربعاء، فيما دعت الكويت الجمعة جميع مواطنيها إلى العدول عن زيارة لبنان في الوقت الحالي.

وفي الأسابيع الأخيرة زادت حدة التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال مؤخراً "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل بين البلدين خلّف مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم بالجانب اللبناني.