واليوم تُعَدّ "أسبيلسان إنيرجي" التابعة للقوات المسلحة التركية والملبية لاحتياجات البلاد من البطاريات، الأولى في أوروبا والوحيدة في البلاد التي تنتج بطاريات الليثيوم أيون، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

من مصنع صغير إلى الأول في أوروبا

تنتج ASPİLSAN مجموعة واسعة ومختلفة من البطاريات، المستخدمة في المروحيات وأنظمة الطيران والاتصالات، بالإضافة إلى بطاريات الليثيوم-أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن، والتي تستخدم أيونات الليثيوم وسيطاً لتخزين وإطلاق الطاقة الكهربائية، وتُعتبر هذه البطاريات من أكثر الأنواع شيوعاً وانتشاراً في الأجهزة الإلكترونية الحديثة بسبب كثافة الطاقة العالية وكفاءة الأداء.

وإلى جانب ذلك تنتج الشركة بطاريات "Ni-Cd" القابلة لإعادة الشحن، التي تستخدم تفاعلات كيميائية بين النيكل والكادميوم لتخزين وإطلاق الطاقة الكهربائية، ووفقاً لبيان أصدرته الشركة، فإن "أسبيلسان" هي الأولى والوحيدة في تركيا التي تنتج بطاريات الطائرات من هذا النوع.

بدأ انتاج هذا النوع من البطاريات في أوائل التسعينيات ضمن مشروع طائرات النقل CN-235 Casa، ثم عام 1999 رُكّبت بطاريات ASPİLSAN في طائرات C-130 التركية، وما زالت تعمل بكفاءة.

وأشار المدير العام للشركة أحمد توران أوزدمير، لوكالة الأناضول، إلى أن هذه البطاريات التي صُنعت بموارد محلية ووطنية، ما زالت تؤدي مهامها بكفاءة منذ 25 عاماً، وكانت خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على البطاريات المستوردة.

وتنتج الشركة بطاريات لأكثر من 40 نوعاً من المروحيات، والطائرات المسيرة، إذ تعمل الشركة على إنتاج بطاريات الطائرات المحلية مثل HÜRJET وHÜRKUŞ وGÖKBEY وATAK II وANKA وAKSUNGUR والطائرة الحزبية متعددة الأدوار من الجيل الخامس KAAN، بالإضافة إلى بطاريات طائرات F-16.

وحصلت الشركة على عدة شهادات دولية مثل EASA وAS 9100، ما مكّنها من بدء تصميم وإنتاج بطاريات للطيران المدني، بالتعاون مع شركات مثل الخطوط الجوية التركية.

ووفق موقع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركي، وصلت شركة أسبيلسان إلى طاقة إنتاجية تبلغ 24 ألف وحدة يومياً من بطاريات الليثيوم أيون الأسطوانية التي يمكن استخدامها في المركبات الهجينة والتقنيات الطبية والعسكرية، التي خُصص لها داخل الشركة مصنع هو الأول من نوعه في أوروبا، باستثمار 1.5 مليار ليرة تركية، وافتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً في 2022 بمدينة قيصري.

توسعات وشراكات دولية

وقال المدير العام السابق لـ "أسبيلسيان" فرحات أوزسوي لوكالة الأناضول في لقاء له العام الماضي، إن "المصنع أُنشئَ لإنتاج 21 مليون بطارية سنوياً، وسوف تزيد هذه السعة من خلال توسع الاستثمارات". وأضاف أن هدفهم الأساسي إنتاج أنواع مختلفة من البطاريات لتلبية احتياجات تركيا في قطاع الدفاع، وتقليل اعتمادها على الخارج في هذا المجال إلى أدنى مستوى ممكن.

وأشار أوزسوي إلى أن البطاريات الأسطوانية التي تُنتَج في المصنع تُستخدم خصوصاً في صناعة الدفاع وأجهزة الاتصالات وأنظمة النقل المحمولة، وكذلك في المجال المدني والدراجات الكهربائية والاتصالات وأنظمة تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية.

وذكر أوزسوي أنهم صدّروا من تلك البطاريات إلى ألمانيا وهولندا وأوروبا الشرقية، كما تلقّوا لاحقاً طلبات من دول الشرق الأوسط٫ مؤكداً أنهم بدؤوا التحول إلى "شركة عالمية تنافس في هذا المنتج الأعلى جودة وأكثر تأهيلاً من أقرانه".

وتتلقى ASPİLSAN دعماً حكومياً كبيراً واستثمارات ضخمة لتطوير قدراتها الإنتاجية، ووسعت الشركة نطاق عملها لتشمل شراكات دولية، ما عزز من مكانتها شركةً رائدةً في صناعة البطاريات، ووقّعَت اتفاقية نقل التكنولوجيا مع شركة Top Battery الكورية الجنوبية لتطوير خلايا بطاريات الليثيوم أيون في منشآت الطاقة التابعة لـASPİLSAN في المنطقة الصناعية المنظمة بمدينة قيصري.

سعي لدعم السيارة الكهربائية توغ

وأكد أوزسوي أن المصنع يهدف إلى تقديم الدعم لسيارة TOGG المحلية في المستقبل، قائلاً: "حلمنا الأكبر هو رؤية هذه التكنولوجيا المحلية والوطنية في سيارة TOGG"، وأضاف أن تركيا تخطو سريعاً لتصبح دولة منتجة للبطاريات، مشيراً إلى بذل جهود جادة لإنتاج المواد الخام للبطاريات في داخل البلاد.

وأوضح أوزسوي أن تركيا ستصبح مورّداً هامّاً للبطاريات في أوروبا بفضل إمكانياتها في المواد الخام وقدرتها الإنتاجية، وأشار إلى أن الإنتاج المحلّي للبطاريات القابلة لإعادة الشحن سيساهم في تطوير تقنيات أخرى بسرعة، ما سيدعم كثراً استقلال البلاد.

وأكّد أوزسوي استمرار جهود البحث والتطوير، مضيفاً أنهم يسعون لجعل ASPİLSAN من الشركات الرائدة في العالم في إنتاج البطاريات، بدعم من الدولة التركية.

ريادة في تمرين الناتو

من ناحية أخرى حققت أنظمة أسبيلسان إنجازات كبيرة وهامة في تمرين "NATO Ramstein Legacy 2024" للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وفق تقرير لـTRT Haber، إذ شاركت بأنظمة دفاعها الجوي المحمولة، واستخدمت القوات المسلحة التركية أنظمة HAKİM-ADOC/T وKORKUT 130/35 وKMS ZIPKIN وMANPADS ضمن التمرين، ونجحت في تحقيق تكامل مع أنظمة الناتو الأخرى من خلال مركز قيادة العمليات والتحكم المتنقل.

وتُعتبر ASPİLSAN مؤسسة استراتيجية تعمل على تصميم وإنتاج بطاريات الطيران المتقدمة، ليس فقط في تركيا بل على مستوى العالم، وحصلت الشركة على شهادة EASA Part 21، التي تعادل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ما يعزز من مكانتها وجودة منتجاتها في السوق العالمية، وتسعى الشركة باستمرار لتحسين منتجاتها وتوسيع نطاق عملها من خلال الابتكار والتطوير المستمر.