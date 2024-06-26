سياسة
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أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا مع لبنان ضد "سياسات إسرائيل العدوانية"
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، موقف بلاده الداعم للبنان ضد "سياسات إسرائيل العدوانية".
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا مع لبنان ضد "سياسات إسرائيل العدوانية"
لقاء سابق بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء اللبناني / Others
26 يونيو 2024

وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث الرئيس أردوغان هاتفياً مع ميقاتي "الهجمات والتهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، والاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والتوتر المتزايد في المنطقة".

وأكّد الرئيس التركي خلال الاتصال ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، فيما حذر من محاولات إسرائيل نشر الصراع، مشدداً على أن تركيا تقف إلى جانب لبنان ضد سياسات إسرائيل العدوانية.

وأورد أردوغان أنه على المجتمع الدولي والعالم الإسلامي وقف إسرائيل "التي تهدّد السلام الإقليمي والعالمي، قبل فوات الأوان".

وفي الأسابيع الأخيرة زادت حدة التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع، "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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