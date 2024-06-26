سياسة
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تركيا تُدين "الهجوم الإرهابي الشنيع" في النيجر وتعزّي في ضحاياه
أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي شهدته منطقة تيلابيري في النيجر أمس الثلاثاء، معبّرة عن "حزن عميق" إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات الناجمة عن الهجوم.
تركيا تُدين "الهجوم الإرهابي الشنيع" في النيجر وتعزّي في ضحاياه
الخارجية التركية تُدين الهجوم الإرهابي في النيجر / صورة: AA
26 يونيو 2024

وقدمت الخارجية التركية في بيان التعازي لشعب النيجر، متمنية كذلك الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب أمس الثلاثاء منطقة تيلابيري غربي النيجر، وأسفر عن مقتل 20 جندياً، حسبما ذكرت وزارة الدفاع النيجرية.

وقالت الوزارة في بيان على التليفزيون الوطني، إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً بينهم مدني" وإصابة 9 آخرين بجروح. كما أفادت بمقتل "عشرات" المهاجمين، مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

وأعلنت "الدفاع" النيجرية الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتباراً من الأربعاء تُنكَّس خلالها الأعلام، وأثنت على قوات الأمن و"تصميمها الراسخ" على "مواصلة معركة الحفاظ على السيادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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