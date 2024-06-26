ودعا آرسي، في خطاب وجهه لشعبه، إلى الحفاظ على الهدوء، مضيفاً: "رئيس بوليفيا ووزراؤها على رأس عملهم، وأدعو الشعب إلى حماية الديمقراطية".

وأكد آرسي، على ضرورة انسحاب الجنود فوراً والعودة إلى مهامهم، قائلاً "أريدهم أن يحترموا الديمقراطية والدستور".

وقدم الرئيس البوليفي الشكر إلى الدول التي تدعم حكومته، قائلاً: "نحيي ونشكر رؤساء الدول الشقيقة الذين يدعموننا، ونشكر رؤساء البلديات وحكام الولايات ومسؤولي الشرطة الذين يحمون الديمقراطية، ونحيي شعبنا الذي يدافع عن الديمقراطية".

وتظهر المقاطع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دبابة تحاول اقتحام القصر الحكومي في العاصمة لاباز.

كما تظهر المشاهد استخدام الغاز المسيل للدموع والمياه ضد المواطنين الذين عبّروا عن ردود فعلهم الرافضة لمحاولة الانقلاب تجاه الجنود.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البوليفي لويس آرسي عبر "إكس"، إن بوليفيا تواجه محاولة انقلاب، مطالبا الجيش باحترام الديمقراطية في البلاد.