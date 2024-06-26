سياسة
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"محاولة انقلابية".. الرئيس البوليفي يدعو الشعب للدفاع عن الديمقراطية
دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي، أمس الأربعاء، الشعب إلى الدفاع عن الديمقراطية، على خلفية اقتحام جنود المبنى الحكومي.
"محاولة انقلابية".. الرئيس البوليفي يدعو الشعب للدفاع عن الديمقراطية
محتجون في مواجهة عناصر من الجيش البوليفي يحاولون تنفيذ انقلاباً عسكرياً. / صورة: Reuters
26 يونيو 2024

ودعا آرسي، في خطاب وجهه لشعبه، إلى الحفاظ على الهدوء، مضيفاً: "رئيس بوليفيا ووزراؤها على رأس عملهم، وأدعو الشعب إلى حماية الديمقراطية".

وأكد آرسي، على ضرورة انسحاب الجنود فوراً والعودة إلى مهامهم، قائلاً "أريدهم أن يحترموا الديمقراطية والدستور".

وقدم الرئيس البوليفي الشكر إلى الدول التي تدعم حكومته، قائلاً: "نحيي ونشكر رؤساء الدول الشقيقة الذين يدعموننا، ونشكر رؤساء البلديات وحكام الولايات ومسؤولي الشرطة الذين يحمون الديمقراطية، ونحيي شعبنا الذي يدافع عن الديمقراطية".

وتظهر المقاطع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دبابة تحاول اقتحام القصر الحكومي في العاصمة لاباز.

كما تظهر المشاهد استخدام الغاز المسيل للدموع والمياه ضد المواطنين الذين عبّروا عن ردود فعلهم الرافضة لمحاولة الانقلاب تجاه الجنود.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البوليفي لويس آرسي عبر "إكس"، إن بوليفيا تواجه محاولة انقلاب، مطالبا الجيش باحترام الديمقراطية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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