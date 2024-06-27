ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جنين، وأطراف مخيمها من عند شارع الناصرة.

وأضافت المصادر أن الاقتحام سبقه تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى جنين واعتقال الأسيرين المحررين جمال حويل، وجمال زبيدي عبد الغني أبو الهيجا، عند مدخل مخيمها.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا حتى الأربعاء 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.

بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.​​​​​​​