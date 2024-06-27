سياسة
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غالانت يحذر من "إلحاق ضرر جسيم" بلبنان حال فشل الدبلوماسية واندلاع حرب
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، أمس الأربعاء، في ختام زيارة إلى واشنطن أنّ تل أبيب "لا تريد حرباً" ضد حزب الله لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً بلبنان" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
غالانت يحذر من "إلحاق ضرر جسيم" بلبنان حال فشل الدبلوماسية واندلاع حرب
غالانت يحذر من "إلحاق ضرراً جسيماً" بلبنان حال فشل الدبلوماسية واندلاع حرب. / صورة: Reuters
27 يونيو 2024

وقال غالانت للصحفيين في نهاية الزيارة التي استمرت أياما عدّة "لا نريد الحرب لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات". وأضاف أنّ "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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