سياسة
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إعلام عبري: هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسّس على الجنائية الدولية
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، أن هولندا استدعت سفير إسرائيل لديها على خلفية تحقيق صحفي أكد تجسّس جهاز الموساد على مسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
إعلام عبري: هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسّس على الجنائية الدولية
هولندا تستدعي سفير إسرائيل لديها على خلفية تجسس الموساد على الجنائية الدولية في لاهاي/ صورة: AA    / Others
27 يونيو 2024

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أنه "جرى استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا مودي إفرايم، في وزارة الخارجية الهولندية لتوبيخه"، موضحة أن السبب "تحقيق صحفي جاء فيه أن إسرائيل تتجسّس وتهدّد كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الخبر.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحقيقاً أكدت فيه أن الموساد تجسس على المدعية الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا، وهددها من أجل دفعها للعمل لمصلحة إسرائيل، كما تجسس على المدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان، وعشرات الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة، ومن ضمنهم محامون ودبلوماسيون وناشطون فلسطينيون.

وبينما قالت هيئة البث العبرية وصحف عبرية خاصة بينها "يسرائيل هيوم" ومعاريف، إن استدعاء السفير إفرايم، جرى الأربعاء، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الاستدعاء لم يكن اليوم، من دون تحديد تاريخه بالضبط، مشيرة إلى أن الكشف عن هذا الاستدعاء من مسؤولين هولنديين رداً على أسئلة طرحها عدد من النواب في البرلمان بشأن هذه القضية.

وأضافت أن المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي قال، الثلاثاء، إن السفير إفرايم، طُلب منه الرد على الاتهامات التي أوردتها "الغارديان" في تحقيقها الصحفي، بينما رفض المتحدث مناقشة التفاصيل، مستشهداً بسرية المحادثات الدبلوماسية.

وفي فبراير/شباط 2021 نشرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قراراً يؤكد أن المحكمة لها اختصاص على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشهر التالي أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

وبعد 3 أشهر من هذا الخطوة، أكملت بنسودا، فترة ولايتها البالغة 9 سنوات في المحكمة الجنائية الدولية، وتركت التحقيق لخليفها كريم خان، وفي 20 مايو/أيار الماضي، أعلن كريم خان، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وتشنّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلفت نحو 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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