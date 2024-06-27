سياسة
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وفد حقوقي تركي يقدّم للجنائية الدولية أدلة جديدة على جرائم إسرائيل في غزة
يعتزم فريق حقوقي تركي تسليم مكتب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي)، أدلة إضافية بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفد حقوقي تركي يقدّم للجنائية الدولية أدلة جديدة على جرائم إسرائيل في غزة
الوفد الحقوقي التركي في طريقه إلى سويسرا / صورة: AA
27 يونيو 2024

وقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول، ياسين شاملي، في تصريح صحفي من مطار إسطنبول متجهاً برفقة الوفد إلى سويسرا: "جرى جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وقُدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف شاملي: "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي تُرتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل، وقصف يطول الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين". وأردف: "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية، وهذا ما فعلناه".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدّم 3061 محامياً تركياً بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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