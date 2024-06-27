سياسة
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بيونغ يانغ تعلن نجاح تجربة لتطوير صاروخ متعدّد الرؤوس الحربية
كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن البلاد أجرت تجربة ناجحة ومهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل العديد من الرؤوس الحربية، إلا أن كوريا الجنوبية نفت صحة الادعاء ووصفته بأنه "تضليل" هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.
بيونغ يانغ تعلن نجاح تجربة لتطوير صاروخ متعدّد الرؤوس الحربية
اختبار فصل قتالي متنقل فردي والتحكم في التوجيه أجرته المديرية العامة للصواريخ في كوريا الشمالية في 26 يونيو/حزيران 2024. / صورة: Reuters
27 يونيو 2024

وأوضحت كوريا الشمالية أن الاختبار أجري، أمس الأربعاء، باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى ​​يعمل بالوقود الصلب، بينما أكدت الوكالة الكورية الشمالية أن الصاروخ نجح في فصل رؤوس حربية جرى توجيهها بشكل دقيق إلى ثلاثة أهداف محددة مسبقاً.

كانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، قد قالت في بيان إنّ الصاروخ الكوري الشمالي أُطلق من منطقة تقع في بيونغ يانغ أو محيطها قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح الأربعاء (20:30 ت غ الثلاثاء)، وإنّ وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلاً مفصّلاً لعملية إطلاقه.

لكنّ مسؤولاً في هيئة الأركان المشتركة في سيول رجّح أن يكون الاختبار انتهى بالفشل بعد رحلة امتدت لنحو 250 كيلومتراً، وانبعث الدخان من الصاروخ بكمية أكبر من المعتاد ما يزيد من احتمال حدوث مشكلات خلال عملية الاحتراق، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أنّ الصاروخ يعمل على الأرجح بالوقود الصلب.

بدورها، أكّدت طوكيو إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، وقال خفر السواحل اليابانيون إنّ الصاروخ سقط في بحر اليابان الذي يطلق عليها أيضاً اسم البحر الشرقي.

لكنّ وكالة الأنباء الكورية الشمالية قالت الخميس إنّ الاختبار "نُفذ باستخدام محرّك المرحلة الأولى لصاروخ بالستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ضمن دائرة شعاعها 170-200 كيلومتر"، مضيفة أنّه "جرى التحقّق أيضاً من فاعلية فخ منفصل عن الصاروخ بوساطة رادار مضادّ للطائرات".

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في خضمّ توتر متزايد عبر الحدود بين الكورّيتين مع إطلاق الدولة الشيوعية المعزولة مزيداً من البالونات المحمّلة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية ردّاً على بالونات دعائية يطلقها الجنوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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