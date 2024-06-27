وعند النطق بالحكم، قال هرنانديز: "أنا بريء.. لقد اتُهمت خطأً وظلماً". بينما قال قاضي مانهاتن إن هرنانديز "سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة قام بحماية مجموعة مختارة من المهربين"، بينما تجمّع متظاهرون مناهضون لهرنانديز أمام المحكمة، قبل النطق بالحكم رافعين لافتات تندّد بجرائم الرئيس السابق.

وأدين هرنانديز في مارس/آذار الماضي، بتسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين، معظمها من كولومبيا وفنزويلا، إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس منذ 2004، أي قبل فترة طويلة من رئاسته.

وقال ممثلو الادعاء إن هرنانديز استخدم أموال المخدرات لإثراء نفسه وتمويل حملته السياسية وارتكاب تزوير انتخابي في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017. واعترف هرنانديز في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تُدفع لجميع الأحزاب السياسية في هندوراس تقريباً، لكنه نفى قبول الرشى بنفسه.

وأُلقي القبض على هرنانديز في منزله في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، بعد 3 أشهر من ترك منصبه عام 2022، وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان من العام نفسه.