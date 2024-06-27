سياسة
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"سهّل تهريب المخدرات".. الحكم بالسجن 45 عاماً على رئيس هندوراس السابق
أصدرت محكمة في نيويورك، أمس الأربعاء، قراراً بتغريم رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، وسجنه لمدة 45 عاماً بعد إدانته بتهريب المخدرات، وفقاً للحكم الذي نطق به قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية بي كيفن كاستل.
"سهّل تهريب المخدرات".. الحكم بالسجن 45 عاماً على رئيس هندوراس السابق
متظاهرون مناهضون لهرنانديز يتجمعون أمام محكمة منهاتن / صورة: AFP
27 يونيو 2024

وعند النطق بالحكم، قال هرنانديز: "أنا بريء.. لقد اتُهمت خطأً وظلماً". بينما قال قاضي مانهاتن إن هرنانديز "سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة قام بحماية مجموعة مختارة من المهربين"، بينما تجمّع متظاهرون مناهضون لهرنانديز أمام المحكمة، قبل النطق بالحكم رافعين لافتات تندّد بجرائم الرئيس السابق.

وأدين هرنانديز في مارس/آذار الماضي، بتسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين، معظمها من كولومبيا وفنزويلا، إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس منذ 2004، أي قبل فترة طويلة من رئاسته.

وقال ممثلو الادعاء إن هرنانديز استخدم أموال المخدرات لإثراء نفسه وتمويل حملته السياسية وارتكاب تزوير انتخابي في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017. واعترف هرنانديز في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تُدفع لجميع الأحزاب السياسية في هندوراس تقريباً، لكنه نفى قبول الرشى بنفسه.

وأُلقي القبض على هرنانديز في منزله في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، بعد 3 أشهر من ترك منصبه عام 2022، وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان من العام نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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