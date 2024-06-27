ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شنّ عند الساعة 23:40 من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (20:40 ت.غ) عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل"، مشيراً إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية"، من دون أن يوضح طبيعتها.

وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها". مؤكداً أن "العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية". ولم يوضح المصدر ما إذا كان القتيلان عسكريين أم مدنيين، كما لم يذكر تفاصيل بشأن طبيعة الخسائر المادية الناجمة عن الغارة الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما لم يصدر أي بيان من إسرائيل بشأن هذه الغارة الجوية حتى الساعة 21:45 ت.غ. ومنذ بدء الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، تشنّ إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على ما تقول إنها جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري.