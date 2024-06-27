وأظهرت مشاهد بثّها التليفزيون الرسمي، عناصر من الشرطة البوليفية وهم يلقون القبض على زونيغا أمام ثكنة عسكرية في العاصمة، وخاطبه وزير الداخلية جوني أغيليرا حينها قائلاً "أنت رهن التوقيف أيها الجنرال". واقتيد الجنرال المُقال إلى مركز الشرطة التابع للقوة الخاصة بمكافحة الجريمة.

ومساء أمس الأربعاء، تداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر دبابة تحاول اقتحام القصر الحكومي في العاصمة لاباز.

وقال زونيغا، الذي كان داخل الدبابة، وقد أحاط به عسكريون و8 دبّابات أخرى إنّ "القوات المسلّحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطية، لجعلها ديمقراطية حقيقية. ليس ديمقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاماً".

ورداً على هذه التحركات، دعا آرسي، في خطاب وجهه لشعبه، إلى الحفاظ على الهدوء، مضيفاً: "رئيس بوليفيا ووزراؤها على رأس عملهم، وأدعو الشعب إلى حماية الديمقراطية". وأكد ضرورة انسحاب الجنود فوراً والعودة إلى مهامهم، قائلاً: "أريدهم أن يحترموا الديمقراطية والدستور".

تعيين قائد جديد للجيش

ولم تمضِ ساعات، حتى بدأ العسكريون الانسحاب من الساحة وسيطرت الشرطة عليها. وبث التليفزيون الرسمي، مشاهد لأداء خوسيه ويلسون سانشيز اليمين الدستورية في القصر الرئاسي، أمام آرسي، قائداً للجيش مكان زونيغا، الذي سرعان ما أقيل واعتقل بتهمة "تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة". وقال سانشيز: "آمر بعودة جميع الأفراد الذين جرت تعبئتهم في الشوارع إلى وحداتهم. ونأمل ألا تراق دماء جنودنا".

وعاد الجنود الذين حاولوا تنفيذ انقلاب إلى وحداتهم العسكرية، استجابة لأوامر سانشيز. وما إن غادر العسكر المكان، حتى خرج الرئيس إلى شرفة القصر لتحية أنصاره الذين تجمّعوا بالمئات في الساحة. وقال آرسي "لا يمكن لأحد أن يسلبنا الديمقراطية التي فزنا بها".

إدانات دولية

وأعرب عديد الدول عن إدانة محاولة الانقلاب في بوليفيا، وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصّة إكس "تدين إسبانيا بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا. نرسل دعمنا وتضامننا إلى الحكومة البوليفية وشعبها وندعو إلى احترام الديمقراطية وحكم القانون".

وبدوره، قال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنّ "الولايات المتحدة تتابع الوضع في بوليفيا من كثب وتدعو إلى الهدوء". كما دعا قادة كلّ من تشيلي والإكوادور والبيرو والمكسيك وكولومبيا إلى احترام الديمقراطية في بوليفيا. وكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة إكس "أنا محبّ للديمقراطية وآمل أن تسود في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية".

وفي فنزويلا المجاورة، أدان الرئيس نيكولاس مادورو محاولة "الانقلاب في بوليفيا" التي دبرها "اليمين المتطرف مع خائن عسكري". أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقال إنّه "يشعر بقلق عميق" إزاء تطورات الوضع في بوليفيا.

من جانبه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في منشور على منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لتعطيل النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً".

وأفادت التقارير أن زونيغا عارض ترشّح الرئيس السابق إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها عام 2025، وأبلغ الحكومة بانزعاجه من الترشّح. وذكرت أن جنوداً بقيادة زونيغا حاولوا الاستيلاء على القصر الحكومي وتشكيل مجلس وزراء جديد.​​​​​​​