وكانت قوة إسرائيلية وقعت في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي، وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، إذ انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – (كتيبة جنين) خوض مقاتليها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، إذ أطلق الرصاص عليهم، حسب بيان للقسام وسرايا القدس.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، رافقتها اعتقالات وتحطيم ممتلكات فلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها (شمال)، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، موضحين أن جيش الاحتلال دمر ممتلكات ومنازل فلسطينية وبنية تحتية خلال اقتحام جنين، تزامنا مع سماع أصوات تبادل لإطلاق النار وتفجيرات ضخمة في مواقع متفرقة من المدينة.

كما أشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل 8 فلسطينيين من مخيم جنين وأحياء من المدينة قبل انسحابه، بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن طواقمها في جنين، "تعاملت مع إصابة لمواطن بالرصاص الحي، جرى تقديم العلاج له".

ومساء الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وأطراف مخيمها واعتقل أسيرين محررين هما جمال حويل، وجمال أبو الهيجا، وفق "وفا"، كذلك نفذ الجيش في ساعات الفجر الأولى الخميس، اقتحامات لعدد من البلدات في محافظات قلقيلية (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، قبل أن ينسحب منها لاحقاً، وفق شهود عيان.

اقتحام الأقصى

وفي السياق، اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، إذ انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، وخصوصاً عند بوابات الأقصى.

​​​​​​​وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال ومستوطنون متطرفون مدناً وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.