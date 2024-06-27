وأضاف يلدز، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ناقشت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "الأطفال والصراع المسلح"، أن: "الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع في غزة وطبيعة الظلم هناك لم يسبق لها مثيل، وأخشى أنه بسبب الوضع على الأرض، قد تكون أرقام الانتهاكات أعلى بكثير مما ذكره التقرير".

وأوضح أن التقرير، المنشور في 13 يونيو/حزيران الجاري، يكشف عن اتجاهات مثيرة للقلق في حالة الأطفال في الصراعات المسلحة، مع زيادة بنسبة 21 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى ارتفاع "الانتهاكات الجسيمة" في الصراعات على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بنسبة 155%.

أما عن سوريا، فأكد يلدز أن تضرر الأطفال "مستمر بلا هوادة" منذ بداية الصراع في البلاد، جراء "الانتهاكات الخطيرة" للنظام والتنظيمات الإرهابية مثل "PKK/YPG"، مؤكداً أن "تقرير الأمين العام يسجل بعض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي ويسلط الضوء على ازدياد تجنيد واستغلال الأطفال مما يسمى (قسد)".

ولفت يلدز إلى أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا (PKK/YPG) أكد أيضاً أن التنظيم الإرهابي "هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات والجرائم الخطيرة ضد الأطفال في سوريا"، مشيراً إلى أن تنظيم "PKK" الإرهابي نفَّذ العام الماضي 1084 هجوماً من الأراضي العراقية على تركيا.

وأردف: "إنها مسألة تتعلق بالأمن القومي، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأسجل موقفنا بشأن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير بشأن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفّذها بلادي في سوريا والعراق".

وأوضح أن "تركيا ملزمة ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة ضد التهديد الإرهابي المباشر والوشيك لأمنها القومي من سوريا والعراق، بما يتماشى مع الحق في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، مؤكداً أن هذه العمليات تتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.