وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف فجر الخميس، عدداً من المنازل في المنطقة الغربية لمدينة رفح (جنوب)، ونسف مربعات سكنية بالكامل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي مدينة خان يونس المجاورة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة الخنساء في بلدة عبسان (شرق) التي تؤوي نازحين فلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم. كما قصفت الآليات المدفعية بشكل مكثف منطقة خزاعة شرقي المدينة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى أيضاً.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطائرات الإسرائيلية قصفت صباحاً، منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين. ولاحقاً، قالت مصادر محلية إن الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت باتجاه حي الشجاعية وسط قصف بري وجوي عنيف، أوقع عدداً من الشهداء والمصابين، فيما اندلعت اشتباكات بين عناصر المقاومة فلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي هناك.

وقال الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن القصف الإسرائيلي العنيف أجبر عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين على النزوح من منازلهم، والنزوج باتجاه مناطق أكثر أمناً.

كما قصفت الطائرات الحربية 4 منازل في حي الصبرة جنوب المدينة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة كثيرين، وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثماني شهيدين منهم على الأقل، فيما تواصل البحث تحت الأنقاض. وذكرت "وفا" أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضاً أحياء الزيتون، وتل الهوى، والشيخ عجلين، في المدينة.

كما شهد محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، قصفاً مدفعياً مكثفاً. وتعرَّض شرق مخيم البريج وسط القطاع بدوره أيضاً لقصف مدفعي أوقع عدداً من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع، فيما انتشلت طواقم الإسعاف شهيداً في قصفٍ استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيداً و52 مصاباً خلال 24 ساعة ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفاً و765 شهيداً و86 ألفاً و429 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جرحى يغادرون غزة

في غضون ذلك، أعلن مصدر طبي مغادرة 21 مريضاً وجريحاً فلسطينياً، يعانون أوضاعاً صحية صعبة في القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لتلقي العلاج بالخارج. والأحد، غادر 6 أطفال قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لتلقي العلاج في الخارج، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يواجه آلاف المرضى والجرحى في القطاع الموت، حيث يحتاجون إلى السفر والعلاج في مستشفيات بالخارج، ولكن إغلاق معبر رفح البري مع مصر وتدميره (في 17 يونيو/حزيران الجاري) حال دون خروجهم لتلقي العلاج.

انهيار اقتصاد غزة

وبينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها التاسع، حذر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من انهيار المنظومة الاقتصادية للقطاع بالكامل، قائلاً: "انكمش قطاع غزة خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 86% على أساس سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%".

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، حيث سجل أنشطة التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين. كما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2024 في الضفة الغربية 2.474 مليار دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أمريكي. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولاراً خلال الربع الأول من 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.