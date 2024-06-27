وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 755 ألفاً في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع، في حين يعاني 8.5 مليون نسمة أي نحو 18% من السكان نقصاً في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة.

وحذرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية بالسودان، أمس الأربعاء، من أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع في المستقبل القريب بالبلاد، وأكدت أن "السودان يحتاج حقاً إلى أن يكون في قلب الجهد الدبلوماسي وأن يحظى بالاهتمام".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.