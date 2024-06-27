سياسة
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تحذيرات دولية من تفاقم خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان
مع معاناة مئات الآلاف من الأشخاص من سوء تغذية كارثي، في ظل تصاعد الحرب في السودان، حذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم الخميس من انتشار خطر المجاعة في 14 منطقة في أنحاء السودان.
تحذيرات دولية من تفاقم خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان
يعاني السودانيون في مخيمات اللجوء من سوء تغذية كارثي / صورة: AFP
27 يونيو 2024

وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 755 ألفاً في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع، في حين يعاني 8.5 مليون نسمة أي نحو 18% من السكان نقصاً في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة.

وحذرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية بالسودان، أمس الأربعاء، من أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع في المستقبل القريب بالبلاد، وأكدت أن "السودان يحتاج حقاً إلى أن يكون في قلب الجهد الدبلوماسي وأن يحظى بالاهتمام".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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