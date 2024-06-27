وتأتي المظاهرات ذلك ضمن سلسلة فاعليات احتجاجية في إطار "يوم الإضراب الوطني" الذي دعا له قادة الاحتجاجات للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

والأحد، قال موشيه ريدمان أحد قادة الاحتجاجات في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "على الجمهور أن يأخذ زمام المبادرة، فلا تذهبوا إلى العمل يوم الخميس، ولا ترسلوا أطفالكم إلى المدرسة"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نرى المختطفين يُتركون في الأسر، ولا نستطيع أن نرى الجنود يُقتلون بسبب حرب سياسية".

بدورها، قالت هيئة البث: "أغلق متظاهرون معارضون للحكومة، الطريق السريع رقم 2 المعروف بتسمية الشارع الساحلي الواصل بين مدينتي تل أبيب وحيفا في كلا الاتجاهين عند ساعات ذروة حركة المرور"، مضيفة: "حدثت اضطرابات مرورية على الطريق السريع رقم 79 المتجه غرباً، إذ أغلق المتظاهرون مسارين من أصل ثلاثة مسارات للشارع".

ونقلت الهيئة عن المحتجين قولهم: "حتى هذا الصباح، وكجزء من فاعليات الإضراب، نواصل بكل قوتنا العرقلة والإغلاقات، وهذه هي البداية فقط، وليعلم كل من في الحكومة والكنيست، لن نترككم وشأنكم حتى إجراء انتخابات عامة.. لتختفوا من حياتنا".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "من المقرر تنظيم احتجاجات على مدار اليوم، في جميع أنحاء إسرائيل، للمطالبة بصفقة الأسرى، وإجراء انتخابات فورية، وستشمل الإجراءات حواجز ومظاهرات خارج مساكن نواب الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضيفة: "في الوقت نفسه، سيحاول النشطاء فرض ما يشبه الإضراب، وحث الناس على عدم الحضور إلى العمل".

وتابعت الصحيفة: "في المساء، ستتجمع مجموعات احتجاجية خارج مقر اتحاد العمال للمطالبة بالإغلاق الاقتصادي، ومن المقرر تنظيم مظاهرات خارج منازل أعضاء الحكومة"، مشيرة إلى أنه ستستهدف الاحتجاجات الكبرى في المساء مقري إقامة نتنياهو في قيسارية والقدس، ونقلت عن قادة الاحتجاج قولهم: "سنحتج حتى يسقط. ورئيس الوزراء الفاشل والأكثر استفزازاً لن يوقف مطالبة المواطنين بإعادة التفويض إلى الشعب".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، مضيفة أن العائلات سترفع التماساً إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل اللجنة والتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.

وقالت العائلات، وفق الصحيفة، "إن أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها"، بالإضافة إلى تحديد "المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عما حدث".

ومساء الأحد، أثار نتنياهو عاصفة سياسية و غضباً بين أهالي الأسرى، عندما صرح للقناة "14"، بأنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكداً ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها، والاثنين، تراجع نتنياهو عن تصريحاته، وقال أمام الهيئة العامة للكنيست "لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون المقترح الإسرائيلي الذي رحب به بايدن"، وفق ادعائه.

وتشنُّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.