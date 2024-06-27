وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذه خطوة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية بل عدائية من جانب بعض الدول، موضحاً أنه مع تزايد المشاركة الجماعية للدول الغربية والولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، "لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للردّ على مثل هذا التدخل العدائي".

وأردف بيسكوف بأن الجانب الروسي لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن، مؤكداً أن رئيس الدولة هو من يحدد السياسة الخارجية للبلاد، وتنفّذها وزارة الخارجية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أمس الأربعاء: "هل يمكن الآن التوصل إلى حل يتضمن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية؟ أستطيع أن أقول إن هذا قيد الدراسة.. وإلى أن يحدث ذلك، فإن التكهنات حول هذا الموضوع ستؤدي إلى نتائج عكسية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده لم تبادر قط إلى مثل هذه الممارسات، "رغم كل تقلبات المرحلة الأكثر حدة في علاقاتنا مع ما يسمى الغرب الجماعي"، مؤكداً أن موسكو "لا تستبعد أي خيارات في المستقبل، وأن كل هذا سيعتمد على كيف سيتصرف خصومنا".

وبعد اندلاع الصراع الروسي-الأوكراني، صعّد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، إذ أعلن بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية، على حين غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية. وفي المقابل تبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، لضمان حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.