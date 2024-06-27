سياسة
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الدفاع التركية: مستعدون لكل السيناريوهات المظلمة بما فيها حرب عالمية ثالثة
أكّدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، في الإفادة الصحفية الأسبوعية لها، أن الجيش مستعدّ لكل "السيناريوهات المظلمة، بما فيها احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة"، التي" لا يرغب بها أحد وخاصة بلادنا".
الدفاع التركية: مستعدون لكل السيناريوهات المظلمة بما فيها حرب عالمية ثالثة
وزارة الدفاع الوطني التركية: جيشنا مستعد لكل السيناريوهات / صورة: AA
27 يونيو 2024

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك في مؤتمر صحفي: "نجري تقييماتنا المتعلقة بالدفاع والأمن ونحدّث جميع خططنا في ضوء المستجدات، ويمكننا القول بكل ثقة إننا من بين أكثر الدول استعداداً".

وتابع: "القوات المسلحة التركية ديناميكية ونشيطة بالفعل، إذ تواصل عملياتها في عديد من المناطق الجغرافية، كما تساهم في أنشطة دعم السلام حول العالم"، مشيراً إلى أنه "لا أحد يتمنى وقوع حرب شاملة، وخاصة نحن، لكن إذا حدث ذلك فإننا مستعدون".

الحرب على الإرهاب

وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، أشار المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع إلى العمليات التي ينفّذها الجيش التركي خارج الحدود، وتحديداً شمال العراق وسوريا، مؤكداً أن أنقرة ستواصل تأمين حدودها وأن الهدف ليس التعدي على سيادة أي من الدولتين.

وأضاف فيما يتعلق بالعراق: "لا ندخل المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ولا ننشئ بها نقاط تفتيش بها"، موضحاً أن تلك النقاط تكون في المناطق القريبة من العمليات العسكرية بتنسيق جيد مع الجانب العراقي.

ولفت أيضاً إلى تمكّن القوات التركية من تحييد 89 إرهابياً في سوريا والعراق خلال الأسبوعين الأخيرين، ليرتفع عدد الإرهابيين الذين حُيِّدوا منذ بداية العام الجاري إلى 1270 إرهابياً.

وفيما يتعلق بمكافحة تنظيم غولن الإرهابي، نقلت TRT HABER عن مصادر داخل الوزارة قولها إن "معركتنا ضد منظمة غولن مستمرة، في ضوء المعلومات والوثائق الجديدة.. المؤسسة العسكرية أكثر من تضرر بسبب ذلك التنظيم الإرهابي، طالما ظهرت معلومات ووثائق جديدة، ستستمر مكافحتنا".

مصدر:TRT عربي
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