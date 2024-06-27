سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا وروسيا تلتحقان بدول حثّت مواطنيها على تجنّب السفر إلى لبنان
دعت الولايات المتحدة وروسيا، الخميس، رعاياهما إلى تجنّب السفر إلى لبنان، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، ليلتحق البلدان بكل من ألمانيا وهولندا وكندا ومقدونيا والكويت التي حثّت مواطنيها على عدم الذهاب إلى لبنان.
أمريكا وروسيا تلتحقان بدول حثّت مواطنيها على تجنّب السفر إلى لبنان
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل / صورة: Reuters
27 يونيو 2024

وحثت السفارة الأمريكية، عبر بيان، مواطنيها إلى "مراجعة إرشادات السفر الحالية إلى لبنان"، محذرة من أن "البيئة الأمنية تبقى معقدة، ويمكن أن تتغير بسرعة". ونصحت الأمريكيين الموجودين في لبنان حالياً بعدم السفر إلى جنوب البلاد (الحدود مع إسرائيل) أو منطقة الحدود اللبنانية-السورية أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، قال السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، في تصريح لقناة "روسيا 24" التليفزيونية، إن السفارة تنصح المواطنين الروس بتأجيل رحلاتهم إلى لبنان في الوقت الراهن إن أمكن ذلك.

وتابع روداكوف: "نواصل مراقبة الوضع من كثب، ونوصي دائماً جميع مواطنينا، إذا كانوا يخشون أو يخافون من شيء ما، فقد حان الوقت للاستفادة من الفرصة الطبيعية التي لا تزال متاحة لمغادرة لبنان عبر مطار بيروت".

ودعت مؤخراً كل من ألمانيا وهولندا وكندا ومقدونيا والكويت مواطنيها إلى مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، أمس الأربعاء، في ختام زيارته إلى واشنطن، إن إسرائيل لا تريد الحرب "لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات"، مضيفاً أنّ "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت الحرب".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، ولا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us