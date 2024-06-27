وحثت السفارة الأمريكية، عبر بيان، مواطنيها إلى "مراجعة إرشادات السفر الحالية إلى لبنان"، محذرة من أن "البيئة الأمنية تبقى معقدة، ويمكن أن تتغير بسرعة". ونصحت الأمريكيين الموجودين في لبنان حالياً بعدم السفر إلى جنوب البلاد (الحدود مع إسرائيل) أو منطقة الحدود اللبنانية-السورية أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، قال السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، في تصريح لقناة "روسيا 24" التليفزيونية، إن السفارة تنصح المواطنين الروس بتأجيل رحلاتهم إلى لبنان في الوقت الراهن إن أمكن ذلك.

وتابع روداكوف: "نواصل مراقبة الوضع من كثب، ونوصي دائماً جميع مواطنينا، إذا كانوا يخشون أو يخافون من شيء ما، فقد حان الوقت للاستفادة من الفرصة الطبيعية التي لا تزال متاحة لمغادرة لبنان عبر مطار بيروت".

ودعت مؤخراً كل من ألمانيا وهولندا وكندا ومقدونيا والكويت مواطنيها إلى مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، أمس الأربعاء، في ختام زيارته إلى واشنطن، إن إسرائيل لا تريد الحرب "لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات"، مضيفاً أنّ "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت الحرب".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، ولا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.