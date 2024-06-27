سياسة
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قورتولموش: تركيا ضد تسميم أوروبا بالعنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، خلال لقائه اليوم الخميس رئيس إستونيا ألار كاريس في العاصمة التركية أنقرة، إن بلاده تقف ضد تسميم أوروبا سياسياً بأفكار هدامة مثل العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام.
قورتولموش: تركيا ضد تسميم أوروبا بالعنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام
رئيس البرلمان التركي: نقف ضد تسميم أوروبا بأفكار عنصرية / صورة: AA
27 يونيو 2024

وأشار قورتولموش إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية وصعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة أوصلت الحاجة إلى الأمن والتعاون في أوروبا إلى أعلى مستوياتها.

وأضاف المسؤول التركي: "تركيا ضد التسميم السياسي لأوروبا من خلال بعض الأفكار الهدامة مثل العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام. ولهذا الغرض نرغب في التعاون بشكل وثيق مع أصدقائنا في أوروبا".

بدوره، أعرب كاريس عن تعليق بلاده أهمية كبيرة على الصداقة والتحالف مع تركيا، مؤكداً دعمها الدائم لحضور تركيا في قضايا البلطيق، كما أعرب عن اعتقاده ضرورة إشراكها في القرارات المهمة التي يتعين اتخاذها في مجال الدفاع.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً، في صعودها إلى المراكز الأولى خصوصاً في فرنسا وإيطاليا والنمسا.

وخلال الأشهر الماضية، سجل عديد من الدول الأوروبية آلاف الاعتداءات التي استهدفت المسلمين في الشوارع والحافلات والمساجد جسدياً أو لفظياً، كان منها نحو ألفي اعتداء استهدف مسلمي ألمانيا خلال العام الماضي 2023، وفق تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين CLAIM.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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