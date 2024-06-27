سياسة
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أردوغان: المجازر الإسرائيلية في غزة تهدد الأمن الدولي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب بل تهدد الأمن الدولي أيضاً، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع ثقله لتحقيق السلام الدائم بفلسطين عبر حل الدولتين.
أردوغان: المجازر الإسرائيلية في غزة تهدد الأمن الدولي
أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني آلار كاريس / صورة: AA
27 يونيو 2024

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإستوني آلار كاريس، بالعاصمة أنقرة، أن "السلام الدائم في فلسطين يمر عبر حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يضع ثقله في هذا الاتجاه".

وحول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال: "العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا، وواضح أنه من المصلحة المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".

وعن الوضع في أوكرانيا، ذكر أن "إنهاء الدمار في أوكرانيا والتوصل إلى حل عادل للأطراف أمر ممكن من خلال الدبلوماسية، ونتمسك بوجهة نظرنا بأن المبادرات التي تستبعد روسيا لن تسفر عن نتائج".

من جانبه، أكد آلار كاريس أن مساهمة تركيا في أمن المنطقة وداخل حلف شمال الأطلسي لها أهمية كبيرة لبلاده، مشدداً أن تركيا وبلاده تواصل كلتاهما دعم الأخرى في الأوقات الجيدة والسيئة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، شهدت استعراض الفرسان الـ16 التابعين لفوج الحرس الرئاسي، الذين يمثلون بملابسهم فرسان أكبر 16 دولة أسسها الأتراك في مراحل مختلفة عبر التاريخ، وأعلام تلك الدول.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة والمدعومة أمريكيّاً المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قرارَي مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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