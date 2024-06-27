سياسة
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الاحتلال يتناسى جرائمه بغزة ويعاقب جندياً بسبب ضفدع
متناسية جرائمها الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة التي أسفرت عن آلاف الشهداء والمصابين، قررت إسرائيل معاقبة جندي في جيش الاحتلال، بالسجن ودفع غرامة مالية بتهمة تعذيب ضفدع ووضعه في ميكروويف.
الاحتلال يتناسى جرائمه بغزة ويعاقب جندياً بسبب ضفدع
السجن لجندي بالاحتلال الإسرائيلي عذب ضفدعاً بالميكروويف / صورة: Reuters
27 يونيو 2024

وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس الأربعاء، حكماً بالسجن 4 أشهر مع الخدمة الاجتماعية على جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ضفدعاً بعد أن وضعه في آلة الميكروويف.

وحسب القناة 13 العبرية، فإنه إلى جانب السجن سيكون على الجندي أداء الخدمة الاجتماعية ودفع غرامة قدرها 1500 شيكل، واعتبر قضاة المحكمة العسكرية أن: "المتهم عذّب وأساء معاملة الضفدع بطريقة أدت إلى موته.. كل من يقسو ويسيء إلى الحيوانات سينتهي به الأمر إلى إيذاء البشر أيضاً"، على حد تعبيرهم.

كما كتب القضاة في الحكم أيضاً أن "التعامل مع معاناة الحيوانات ليس صراعاً من أجل مصالح الحيوانات وحدها، بل هو تعبير عن الكرامة الإنسانية ومراعاة مشاعر الآخرين الذين يرغبون في حماية الحيوان والأمن وقدسية الحياة بشكل عام"، وفق زعمهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس/آذار من العام الماضي، عندما عثر جندي على ضفدع بالقرب من مقر وحدة عسكرية ووضعه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.

يأتي ذلك فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيّاً المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

وسبق أن وصف مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، ما اعتبرته منظمات حقوقية "دعوة لارتكاب جرائم حرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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