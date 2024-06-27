ويواجه بايدن منافسه ترمب، في مناظرة رئاسية تنظمها شبكة CNN الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1988، إذ كانت "لجنة المناظرات الرئاسية" تنظم جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية منذ ذلك العام، وتبدأ المناظرة على شاشة القناة مع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية مساء الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (غداً الجمعة في الواحدة صباحاً بتوقيت غرينيتش).

ويعد بايدن (81 عاماً) ومنافسه في سباق البيت الأبيض ترمب (78 عاماً) أكبر المرشحين سناً على الإطلاق اللذان يخوضان سباق الرئاسة، وقد تشكّل المناظرة التي توصف بأنها تاريخية منعطفاً في انتخابات 2024 الرئاسية فيما يُتوقع أن يتابعها ملايين الناخبين.

كما تؤذن المواجهة بين الرئيس الحالي الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة وسلفه المدان في قضية جنائية، بانطلاق ما يعد بأن يكون صيفاً حافلاً بالأنشطة الانتخابية في الولايات المتحدة، التي تعاني من الاستقطاب الشديد والتوتر السياسي، والتي لم تتجاوز بعد أعمال الفوضى والعنف التي صاحبت اقتراع العام 2020.

ويصل بايدن الخميس على متن طائرة "إير فورس وان" إلى أتلانتا، عاصمة جورجيا التي تحمل أهمية بالغة للانتخابات في جنوب شرق البلاد، للمناظرة التي يستضيفها مقر شبكة CNN. أما خصمه ترمب فسيصل على متن طائرته الخاصة المعروفة باسم "ترامب فورس وان".

وأعلنت CNN القواعد التي يجب على المرشحَين اتباعها في المناظرة الرئاسية المرتقبة، إذ أكدت أن بايدن وترمب قبلا دعوة الشبكة لإجراء الموعد، ووافقا على قواعد وشكل المناظرة التي وجهتها CNN في رسائل إلى حملتي المرشحين في مايو/أيار الماضي.

قواعد المناظرة

وقالت الشبكة الأمريكية إن المناظرة ستستمر 90 دقيقة وستتضمن فترتين إعلانيتين، وقد لا يتواصل موظفو الحملتين مع مرشحيهم خلال تلك الفترة، فيما أوردت أن كلا المرشحين وافق على الظهور على منصة موحدة.

وبخصوص موقع وقوف ترمب وبايدن في أثناء المناظرة، جرى تحديد موقعيهما على المنصة من خلال "رمي عملة معدنية في الهواء"، كما قالت الشبكة، التي أضافت: "سقطت العملة على اختيار حملة بايدن مما يعني أن حملته يجب أن تختار إن كانت تريد اختيار موقعه على المنصة أو دوره في الكلمة الختامية".

واختارت حملة بايدن موقع المنصة الأيمن، حيث سيكون الرئيس الديمقراطي على الجانب الأيمن من شاشات مشاهدي التلفزيون ومنافسه الجمهوري سيكون على يسار المشاهدين، فيما اختارت حملة ترمب أن يلقي الرئيس السابق الكلمة الأخيرة، "مما يعني أن بايدن سيتقدم أولاً في ختام المناظرة"، حسب الشبكة.

ترتيبات تقنية

وبخصوص الإجراءات التقنية في أثناء المناظرة، قالت CNN إنه سيجري كتم صوت الميكروفونات طوال فترة المناظرة باستثناء المرشح الذي يحين دوره في التحدث، "فيما لن يُسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقاً على المسرح، سيُمنح المرشحان قلماً وأوراقاً وزجاجة ماء".

إلى ذلك، ستكون بعض جوانب المناظرة، بما في ذلك غياب جمهور الاستوديو، مختلفة عن المناظرات السابقة، حسب الشبكة، التي استدركت بالقول إنه "كما كان الحال في الماضي، فإن مديرَي المناظرة المذيعَين، جيك تابر ودانا باش، سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة".

مناظرة مثيرة

ومع مناظرتَين فقط في هذه المرحلة من الانتخابات، يكتسب حدث مساء الخميس أهمية إضافية ومثيرة، فيما كثّف كل من المرشحَين هجماته الشخصية على الآخر، كما تشير الاستطلاعات الأمريكية إلى تقارب كبير في نتائجهما.

وأظهر آخر استطلاع للرأي نشرته جامعة "كوينيبياك" الأحد الماضي، تقدّم ترمب على بايدن بفارق ضئيل على الصعيد الوطني (49% مقابل 45%).

وسيكون عمر بايدن البالغ 81 عاماً والمخاوف بشأن كفاءته الذهنية مصدر قلقه الأكبر، وخصوصا أنه يُتوقع أن يذكر الناخبون مسألة عمره أكثر من ترمب الذي يصغره بثلاث سنوات فقط.

فيما الرئيس الجمهوري السابق غارق في جدل بشأن خطابه التحريضي، فضلاً عن إدانته مؤخراً بـ34 تهمة بتزوير سجلات تجارية. كما أنه يواجه قضايا جنائية أخرى فيما تسري مخاوف من أنه قد يستخدم عودته إلى البيت الأبيض سلاحاً لتصفية حسابات شخصية.

وتتوقع نسبة أكبر من الأمريكيين انتصار ترمب في المناظرة مقارنة مع بايدن (40% مقابل 30%)، لكن أمريكياً واحداً فقط من كل عشرة يرى أن بإمكان المناظرة دفعه إلى تغيير رأيه بشأن المرشح الذي سيصوّت له.