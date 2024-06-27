وأضافت الوزراة في منشور نُشر على منصة إكس، أن الإرهابيين الذين استخدموا المدنيين في قرية درجلة كدروع، أطلقوا قذائف الهاون على القوات التركية ثم أضرموا النار في الغابات. وذكرت أن الإرهابيين يحاولون تعريض السكان المدنيين للخطر في شمال العراق منذ سنوات.

وأكدت الوزارة أن الإرهابيين يخدعون السكان بأكاذيب مثل أنّ حرق الغابات سببه النيران التي أطلقتها القوات المسلحة التركية، مشددة على أنّ "حساسية القوات المسلحة التركية تجاه المدنيين والمناطق السكنية والبيئة والطبيعة ستستمر، وأما الإرهابيون فلن يفلتوا من قبضة القوات المسلحة التركية".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.