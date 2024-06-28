وقال ميشيل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن "المجلس الأوروبي انتخب أنطونيو كوستا، رئيساً جديداً له"، وأعلن أن المجلس اختار رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، مرشحة لمنصب منسق السياسية الخارجية بالاتحاد، لتحلّ محل جوزيب بوريل.

كما رشح قادة الاتحاد الأوروبي الألمانية المنتمية ليمين الوسط أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وفي وقت سابق الخميس، عقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة تعيين الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتولى ميشال، رئاسة المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، وشغل سابقاً منصب رئيس وزراء بلجيكا.

​​​​​​​وتشمل واجبات رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، رئاسة الاجتماعات، وتقديم التقارير في الاجتماعات، ووضع جداول الأعمال، والمساعدة في تحقيق التوافق داخل الاتحاد الأوروبي، وتمثيل الاتحاد على مستوى القادة خارجيًا.