سياسة
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تعثر ومعلومات مغلوطة.. تراشق كلامي بين بايدن وترمب في مناظرتهما الأولى
تبادل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب الهجمات بشأن قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى مساء يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).
تعثر ومعلومات مغلوطة.. تراشق كلامي بين بايدن وترمب في مناظرتهما الأولى
ترمب يرفض الاعتراف غير المشروط بنتائج الانتخابات الرئاسية / صورة: Reuters
28 يونيو 2024

وبدا بايدن (81 عاماً) خلال نصف الساعة الأولى من المناظرة متردداً في بعض الأحيان وتعثّر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترمب (78 عاماً) يشنّ هجوماً تلو الآخر يتضمن العديد من المعلومات المغلوطة المتكررة على غرار الادعاء بأن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.

وقال ترمب إنّ الحرب في أوكرانيا لم تكُن أبداً لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة "قائد"، وانتقد بشدّة إنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات لدعم كييف في حربها ضدّ موسكو.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد اتّهم ترمب بايدن بأنّه يتصرّف "كفلسطيني" وقال: "لقد أصبح مثل فلسطينيّ، لكنهم لا يُحبّونه لأنه فلسطيني سيّئ جداً. إنه (فلسطيني) ضعيف".

أما داخلياً، فقد صرّح المرشّح الجمهوري أنّ "التضخّم يقتل بلادنا"، معتبراً أنّ الرئيس الحالي "لم يقم بعمل جيّد. لقد قام بعمل سيّئ. والتضخّم يقتل بلدنا. إنّه يقتلنا".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيعترف بنتيجة الانتخابات التي سيتواجه فيها مع خصمه الديمقراطي جو بايدن، راوغ ترمب مُجيباً "إذا كانت الانتخابات نزيهة ومنصفة، بالتأكيد".

أما بايدن، فقد اتهم في المناظرة سلفه ترمب بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن أزمة الهجرة في الولايات المتحدة، التي تُشكّل أحد الموضوعات الرئيسيّة في الحملة الرئاسيّة، وقال: "لا توجد بيانات تدعم ما يقوله (ترمب). إنّه يُبالغ مرّةً أخرى، إنّه يكذب".

ووصف بايدن ترمب بأنه شخص "مُدان"، في إشارة منه إلى إدانته الجنائيّة الأخيرة في نيويورك، وقال إنّ الشخص الوحيد "المُدان هو الرجل الذي أنظر إليه الآن على المنصّة".

وفيما يتعلق بمسألة الإجهاض الشائكة في الولايات المتحدة، انتقد الرئيس الأمريكي الحالي سلفه دونالد ترمب بسبب تصرّفه "الرهيب" ضدّ حقّ الإجهاض، وقال إنّ "ما فعلتَهُ هو شيء فظيع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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