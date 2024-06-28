وقال آرسي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة: "لم تكن لدينا أي معلومات عن نياته... لقد فوجئنا"

وجمع سونيجا، يوم الأربعاء، قوات في الساحة الرئيسية بالعاصمة لاباز، وصدمت مركبة مدرعة إحدى بوابات القصر الرئاسي ما سمح لعسكريين بالاندفاع إلى الداخل، وقال سونيجا لصحفيين، بعد أن جرى إلقاء القبض عليه مباشرة، إن آرسي طلب منه المساعدة لتعزيز شعبيته.

وذكرت وكالة أنباء فيدس المحلية أن سونيجا قال للشرطة إن آرسي سمح له قبل ثلاثة أيام بتعبئة المركبات المدرعة "بهدف السيطرة على وضع الصراعات في البلاد"، بينما أكد آرسي أن سونيجا "تصرف بمحض إرادته". وجرى اعتقال سونيجا ونحو 17 آخرين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة..

وتتصاعد التوترات في بوليفيا قبل الانتخابات العامة المقررة في 2025، إذ يخطط الرئيس اليساري إيفو موراليس لخوض الانتخابات ضد حليفه السابق آرسي، ويرفض كثيرون عودة موراليس للحكم.

وقال سونيجا في الآونة الأخيرة إنه لا ينبغي أن يتمكن موراليس من العودة لمنصب الرئيس، وهدّد بمنعه إذا حاول ذلك، وهو ما دفع آرسي لإقالته من منصبه بسبب سلوكه الذي يتناقض مع الدستور.