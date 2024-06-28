سياسة
3 دقيقة قراءة
وفد حقوقي تركي يسلّم مدعي الجنائية الدولية أدلة بشأن جرائم إسرائيل
سلّم وفدان تركيان من حقوقيين وبرلمانيين الأدلة المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، بخاصة جرائم الحرب ضد النساء والأطفال، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وفد حقوقي تركي يسلّم مدعي الجنائية الدولية أدلة بشأن جرائم إسرائيل
حقوقيون أتراك يسلمون مدعي الجنائية الدولية أدلة بشأن جرائم إسرائيل ضد النساء والأطفال الفلسطينيين / صورة: AA
28 يونيو 2024

وأجرى الوفد، الذي قدم أدلة على الجرائم وبخاصة ضد النساء والأطفال، إلى مسؤولي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب الضحايا، زيارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك الاجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد رئيس الوفد الحقوقي، رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول، ياسين شاملي، أنهم أحالوا ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية مع 10 محامين.

وأوضح شاملي، أنهم سلموا عريضة شكوى تحمل تواقيع 3 آلاف و60 محامياً من 12 دولة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وقال: "تقدمنا ​​سابقاً بطلب مع قائمة الأدلة في 3 مجلدات، إلا أن هذه الإبادة الجماعية مستمرة كل يوم، وتُقتل النساء والأطفال، وتُقصف دور العبادة ومخيمات اللاجئين والمستشفيات، ولذلك فإن الجرائم والأدلة على هذه الجرائم في تزايد مستمر".

وأضاف شاملي: "قدمنا ​​اليوم (الخميس) 8 مجلدات من الأدلة الإضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أنهم أنشؤوا ملفات منفصلة، ​​خاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لنساء غزة، والإبادة الجماعية للأطفال، بناءً على الأدلة.

وأضاف أن "عدد الأطفال الذين استشهدوا تجاوز 21 ألفاً. ويشكل عدد شهداء الأطفال والنساء 70% من نحو 40 ألف شهيد فلسطيني"، موضحاً: "التقينا كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المشرف على التحقيق الفلسطيني في الإبادة الجماعية للنساء والإبادة الجماعية للأطفال".

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us