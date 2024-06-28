ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد أن تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية تجاه منطقة الشاكوش في المواصي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مواطنة وطفلة فلسطينيتين استُشهدتا بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقاً للوكالة استُشهد فلسطينيون آخرون بقصف منزل في شارع البيئة في المدينة.

وتكتظ منطقة المواصي بالنازحين الفلسطينيين بعد أن أعلنها جيش الاحتلال "منطقة آمنة" لكن ذلك لم يمنعه من استهدافها بشكل متكرر.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، استشهاد ثلاثة من عناصره وإصابة آخرين، جراء استهدافهم "بشكل مباشر" من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مستشفى"العودة" بمخيم النصيرات، في بيان، بأنه "استقبل ثلاثة شهداء و12 إصابة، جراء استهداف مقر تابع لجهاز الدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

اجتياح بري في الشجاعية

وتقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية، أمس الخميس، في محيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية في غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن "عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وصلوا إلى مستشفى المعمداني".

بينما أفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية "شنت قصفاً عنيفاً بشكل متزامن ومن دون سابق إنذار على حي الشجاعية"، ما أدى إلى تدمير منازل وقتل وإصابة من بداخلها، بالإضافة إلى قتل أعداد من المواطنين في الشوارع.

وشهدت الأحياء الشرقية من مدينة غزة نزوح آلاف الأسر التي توجه الجزء الأكبر منها إلى المناطق الغربية لمدينة غزة، للبحث عن ملجأ هناك.

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في حي الشجاعية، بحجة "تفكيك البنية التحتية لحركة حماس، التي لا تزال نشطة هناك"، على حدّ تعبيرها.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين إلى إخلاء الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وأفاد شهود عيان بأن الجيش لم ينذرهم بالإخلاء قبل بدء العملية المكثفة.

واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية برية على حي الشجاعية "استمراراً لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين".

المقاومة تتصدى

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح وحي الشجاعية، جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها كتائب "القسام"، و "سرايا القدس"عبر منصة تليغرام.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "دمرنا آليتين عسكريتين صهيونيتين وقعتا في حقل من العبوات الأرضية البرميلية في أرض قنديل بحي الشجاعية".

بينما أعلنت كتائب "القسام"، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تفحمها وقتل من فيها في حي الشجاعية.

وأضافت: "استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ وناقلة جند في حي الشجاعية".

وفي رفح، قالت كتائب "القسام"، إن مقاتليها "تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في مخيم الشابورة".

وأضافت: "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، واشتعال النيران فيها بالحي السعودي غربي رفح، وهبوط الطيران المروحي في مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى".

ولفتت إلى أن مقاتليها "تمكنوا من قنص جندي صهيوني في محيط مسجد الشبيلي شرقي رفح".

وحتى الجمعة، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيّاً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.