سياسة
3 دقيقة قراءة
علماء: تغيّر المناخ رفع الحرارة بالسعودية 2.5 درجة مئوية خلال موسم الحج
كشف فريق من العلماء الأوروبيين، اليوم الجمعة، عن أن تغيّر المناخ فاقم موجة حارة شهدتها السعودية، في موسم الحج الذي تُوفي خلاله 1300 شخص في أثناء أداء الفريضة.
علماء: تغيّر المناخ رفع الحرارة بالسعودية 2.5 درجة مئوية خلال موسم الحج
علماء أوروبيون: تغير المناخ فاقم موجة حارة بالسعودية تسببت في وفاة 1300 شخص في أثناء الحج / صورة: AA
28 يونيو 2024

وبلغت درجات الحرارة في الفترة بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري 47 درجة مئوية وفي بعض الأحيان تجاوزت 51.8 درجة مئوية في الحرم المكي. وأظهر تحليل لمنصة كليماميتر للطقس أن درجات الحرارة كان من الممكن أن تكون أقل بنحو 2.5 درجة مئوية لولا تغير المناخ الذي سببته الأنشطة البشرية. وتجري كليماميتر تقييمات سريعة لدور تغير المناخ في ظواهر جوية معينة.

واستخدم العلماء مشاهدات الأقمار الصناعية خلال العقود الأربعة الماضية لمقارنة أنماط الطقس من 1979 إلى 2001 ومن 2001 إلى 2023. ورغم تسجيل درجات حرارة خطيرة منذ فترة طويلة في السعودية، فإن العلماء قالوا إن التغيرات الطبيعية لم تقدم تفسيراً لشدة موجة الحر هذا الشهر وإن تغير المناخ جعلها أكثر حدة.

ووجد التقييم أيضاً أن ارتفاعات سابقة مماثلة في درجات الحرارة حدثت في السعودية في شهري مايو/أيار ويوليو/تموز، لكن يونيو/حزيران الآن يشهد موجات قائظة أكثر حدة.

وقال دافيدي فاراندا، وهو عالم مناخ في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي شارك في تحليل كليماميتر: "الحرارة المميتة خلال موسم الحج هذا العام مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحرق الوقود الأحفوري وأثرت في الحجاج الأكثر ضعفاً".

وتسبب تغير المناخ في جعل موجات الحر أشد سخونة وأكثر تواتراً وأطول أمداً. وتشير نتائج سابقة توصل إليها علماء من مبادرة (ورلد ويذر أتربيوشن) إلى أن موجات الحر أصبحت أكثر سخونة بما يصل إلى 1.2 درجة مئوية في المتوسط على مستوى العالم عما كانت عليه قبل عصر الصناعة.

وبشكل عام، لا تعزو السلطات الصحية الوفيات إلى الحرارة بل إلى أمراض الشريان التاجي أو القلب التي تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك، قال خبراء إن من المحتمل أن تكون الحرارة الشديدة قد لعبت دوراً في العديد من وفيات الحج هذا العام و عددها 1300.

وقال محمد أدو مدير مركز أبحاث (باور شيفت أفريكا) غير الربحي: "فكرة أن أداء ركن من أركان الإسلام أصبح الآن خطيراً جداً يجب أن تكون دعوة للانتباه"، مضيفاً أن "السعودية واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وغالباً ما تعمل على تقويض وتأخير العمل المناخي. إنها بحاجة إلى إدراك أن أفعالها لها عواقب".

والسعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، وشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو هي أكبر شركة في العالم تتسبب في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهي مسؤولة عن أكثر من 4% من انبعاثات الكربون التاريخية في العالم، وفقاً لقاعدة بيانات كبرى الكيانات المسببة لانبعاثات الكربون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us