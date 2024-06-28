سياسة
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كندا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تدعم عنف المستوطنين في الضفة
أعلنت كندا، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على سبعة أفراد وخمسة كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة مالياً في أعمال عنف مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
كندا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تدعم عنف المستوطنين في الضفة
هجوم كبير للمستوطنين على بلدات ومنازل بالضفة الغربية - أرشيف / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
28 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن العقوبات الجديدة تتضمن سبعة أفراد وخمسة كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة مالياً في أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية.

وشدّدت الخارجية الكندية على أن "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، وهم مصدر طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة، تقوّض حقوق الإنسان للفلسطينيين، واحتمالات التوصل إلى حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".

وقالت الوزارة إن "الأفراد السبعة الذين تستهدفهم العقوبات هم: بن تسيون غوبشتاين ودانييلا فايس وعينان بن نير عمرام تنجيل وإليشا ييريد وإيلي فيدرمان ومئير مردخاي إتنغر وشالوم زيترمان". أما الكيانات الخمسة فهي أمانة وشباب التلال وليهافا ومزرعة موشيه ومزرعة تسفي.

وأشار البيان، إلى أن "كندا تواصل معارضتها توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي ملتزمة السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".

ودعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، السلطات الإسرائيلية إلى "ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف"، وأضافت: "لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وندين مثل هذه الأعمال، ليس فقط بسبب تأثيرها الكبير في حياة الفلسطينيين، ولكن أيضاً بسبب تأثيرها المدمر في آفاق السلام الدائم".

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمّر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة، صعَّد الجيش اقتحاماته بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 553 فلسطينياً، بينهم 133 طفلاً وإصابة خمسة آلاف و200 واعتقال تسعة آلاف و430، وفق جهات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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