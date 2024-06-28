سياسة
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تتويجاً لبرنامجها الفضائي.. تركيا تستعد لإطلاق القمر "تركسات 6A"
تستعد تركيا لإطلاق القمر الصناعي "تركسات 6A" في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز المقبل، في خطوة تمثل تتويجاً لخطوات متتالية نحو تحقيق أهداف برنامج الفضاء التركي.
تتويجاً لبرنامجها الفضائي.. تركيا تستعد لإطلاق القمر "تركسات 6A"
تركيا تعزز وجودها في الفضاء بالقمر "تركسات 6A" / صورة: AA
28 يونيو 2024

ويرجع نشاط تركيا في الأقمار إلى تسعينيات القرن الماضي، حين أطلقت إلى الفضاء أول قمر تجريبي للاتصالات "تركسات 1A" في 24 يناير/كانون الثاني 1994، ولكنه تحطّم بعد 12 دقيقة و12 ثانية بسبب عطل بالصاروخ.

ومع استمرار استثماراتها في تكنولوجيا الأقمار، أطلقت تركيا "تركسات 1B" بنجاح في 10 أغسطس/آب 1994، لتنضم إلى قائمة الدول المالكة لأقمار في الفضاء، ولتستمر بعدها في تحقيق خطوات تاريخية.

ومن المتوقع إطلاق القمر المحلي "تركسات 6A" في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز المقبل؛ ما سيحدث نقلة نوعية في قدرات تركيا الفضائية، وستنضم تركيا بذلك إلى الدول التي تستطيع إنتاج وتطوير أقمارها الصناعية للاتصالات بشكل مستقل، معلنة بداية جديدة في تاريخها الفضائي.

وكان قد جرى الانتهاء من بناء القمر "تركسات 6A" وأُرسل إلى الولايات المتحدة في 4 يونيو/حزيران الجاري، وطُوّرت أنظمة القمر والمحطة الأرضية والبرمجيات ذات الصلة بإمكانيات محلية.

ومن المنتظر أن يوفر "تركسات 6A" خدماته لمنطقة واسعة تشمل تركيا وأوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وبذلك ستدخل تركيا قائمة الدول التي تنتج وتطور أقماراً صناعية للاتصالات على مستوى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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