سياسة
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مجاناً.. واشنطن ستفرج عن قنابل بوزن 500 رطل لإسرائيل
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستفرج عن قنابل بوزن 500 رطل جرى تأجيل إرسالها إلى إسرائيل في أبريل/نيسان ضمن شحنة أسلحة ضخمة بسبب مخاوف الولايات المتحدة بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح، حسب موقع أكسيوس.
مجاناً.. واشنطن ستفرج عن قنابل بوزن 500 رطل لإسرائيل
واشنطن ستفرج عن قنابل لإسرائيل بوزن 500 رطل وتراجع الإفراج عن أخرى تزن 1800 وألفي رطل / صورة: AFP
28 يونيو 2024

وزعم الموقع أن هذه الخطوة تشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقل قلقًا بشأن احتمال استخدام إسرائيل لهذه القنابل في غزة وأن البيت الأبيض يريد تخفيف بعض التوتر بين الرئيس بايدن والمؤيدين لإسرائيل بشأن قراره بحجب هذه الشحنة المحددة.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم القنابل، مشيرين إلى أن إدارة بايدن تراجع جزءا آخر من الشحنة يضم قنابل بوزني 1800 وألفي رطل.

وأوضح مسؤول أميركي أن الأمر نوقش هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إبلاغ مسؤولين إسرائيليين أن "بايدن لا يتلقى أوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو للإفراج عن الشحنة".

وتقول إسرائيل إنها بحاجة إلى القنابل في حال تصاعد القتال مع حزب الله على الحدود إلى حرب شاملة.

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إنه إذا غزت إسرائيل رفح، فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بقذائف المدفعية والقنابل للطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة الهجومية.

وحاول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون حل القضية لعدة أسابيع في محادثات خاصة، لكن في الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو يتهم بايدن بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل.

وأثارت تصريحات نتنياهو أزمة وأدت إلى إلغاء اجتماع استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران، فيما قال مسؤول أمريكي إنّ القلق الرئيسي للبيت الأبيض منذ اليوم الأول كان استخدام إسرائيل للقنبلة التي يبلغ وزنها 2000 رطل في غزة، والتي اعتقدت الإدارة أنها غير مناسبة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تفوق 6.5 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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