ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" بعنوان "هل انتهى عهد نتنياهو؟" فضّل 44% من الإسرائيليين غانتس، لرئاسة الحكومة مقابل 38% صوّتوا لمصلحة نتنياهو، وهي النسب نفسها التي حصل عليها الاثنان في استطلاع أجرته الصحيفة الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا جرت انتخابات اليوم، فسيحصل تحالف نتنياهو على 47 مقعداً والمعارضة على 63، وسيحصل العرب على 10 مقاعد" من أصل 120 مقعداً بالكنيست. وتعكس نتائج الاستطلاع الأزمة التي يمر بها نتنياهو في ظل استمرار الحرب على غزة والتلويح بالحرب على لبنان.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، سيحصل "الوحدة الوطنية" على 24 مقعداً (مقارنة بـ12 الآن) بينما سيحصل "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على 21 مقعداً (مقارنة بـ32 الآن)، أما حزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد فسيحصل على 15 مقعداً (مقارنة بـ24 الآن). ويلزم لتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل.

وجرت آخر انتخابات في إسرائيل نهاية 2022، وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا تشكّل تحالف يميني بين زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) المعارض أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، فإنه سيحصل على 27 مقعداً ويصبح الحزب الأكبر في إسرائيل". وفي هذه الحالة سيحصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 19 مقعداً، بينما سيحصل "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس على 17 مقعداً، و13 مقعداً لحزب "هناك مستقبل".

وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" (خاص)، من دون توضيح عدد أفراد العيّنة التي شملها الاستطلاع أو هامش الخطأ.