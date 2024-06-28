سياسة
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أذربيجان.. علييف يحلّ البرلمان ويعلن تقديم موعد الانتخابات
وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة، أمراً بشأن حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
أذربيجان.. علييف يحلّ البرلمان ويعلن تقديم موعد الانتخابات
علييف يقر حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة / صورة: AA
28 يونيو 2024

وحسب المرسوم الذي وقعه علييف ونشره الموقع الرسمي للرئاسة، تجرى الانتخابات البرلمانية في 1 سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، طلب البرلمان الأذربيجاني من الرئيس علييف "حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني لمدة شهرين" إذ ستستضيف البلاد من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP 29).

وأرسل علييف في 24 يونيو/حزيران، طلباً إلى المحكمة الدستورية للنظر في مسألة حل البرلمان. وقضت المحكمة الدستورية في جلستها المكتملة، الخميس الماضي، بشرعية حل الرئيس للبرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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