وحسب المرسوم الذي وقعه علييف ونشره الموقع الرسمي للرئاسة، تجرى الانتخابات البرلمانية في 1 سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، طلب البرلمان الأذربيجاني من الرئيس علييف "حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني لمدة شهرين" إذ ستستضيف البلاد من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP 29).

وأرسل علييف في 24 يونيو/حزيران، طلباً إلى المحكمة الدستورية للنظر في مسألة حل البرلمان. وقضت المحكمة الدستورية في جلستها المكتملة، الخميس الماضي، بشرعية حل الرئيس للبرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة.