وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة "عثور الجيش الإسرائيلي خلال عملية رفح المستمرة منذ 8 أسابيع على 25 مدخلاً إلى الأنفاق على طول طريق فيلادلفيا، الذي يمتد نحو 15 كيلومتراً من حي تل السلطان على الواجهة البحرية في أقصى جنوب قطاع غزة، إلى الحدود مع إسرائيل، قرب كيبوتس (مستوطنة) كرم أبو سالم".

وأضافت الصحيفة: "سيستغرق الأمر وقتاً أطول للسيطرة وبالتأكيد تدمير الأنفاق الـ25 التي عُثر عليها حتى الآن وتحديد موقع باقي الأنفاق".

ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: "سيستمر هذا لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل، وسيتطلب وجودنا الدائم على طريق فيلادلفيا، لأنها عملية بطيئة ومعقدة".

وأشار المسؤول إلى أن هذا يتطلب "مواقع دائمة للجيش الإسرائيلي ووجوداً دائماً، وشن غارات على أحياء رفح القريبة، من أجل تعميق إنجازات المس بحماس"، على حد زعمه.

ولفتت الصحيفة إلى " اقتراب انتهاء العملية في رفح" مدعية "اقتراب الجيش الإسرائيلي من هزيمة لواء رفح التابع لحركة حماس".

تضرر 500 آلية عسكرية

في المقابل، قالت صحيفة معاريف إن أكثر من 500 آلية مدرعة إسرائيلية تضررت في قطاع غزة منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن "عشرات من بين هذه الآليات العسكرية خرجت من الخدمة تماماً وأزيلت من الجيش الإسرائيلي".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى نشرت منذ بداية الحرب مئات مقاطع الفيديو التي توضح استهداف آليات إسرائيلية بقذائف محلية في أثناء توغلاتها في المدن والأحياء الفلسطينية في غزة منذ بداية الحرب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "الجيش الإسرائيلي أقام مركزين لوجستيين داخل قطاع غزة من أجل إصلاح المركبات العسكرية المتضررة بفعل هجمات المسلحين الفلسطينيين".

ولفتت إلى أن الجنود الذين يجلبون تلك الآليات "متعبون جسدياً ونفسياً" بعد الخسائر التي تعرضوا لها عن قرب، محذرة من أنه "إذا دعوناهم لاحتلال جنوب لبنان، سيكونون هناك، لكنهم لن يكونوا في أفضل حالاتهم".

وأضافت: "في الأشهر الأخيرة، اشترى الجيش الإسرائيلي أسلحة أكثر مما اشتراه على مر السنين، وما زال، على الرغم من اقتصاد التسليح المفروض على القوات، فإن الاستهلاك مرتفع".

وكشفت الصحيفة أنه "منذ بداية الحرب، وضع الجيش الإسرائيلي علامة على مخزون الأسلحة المخصص للحرب في لبنان، الذي لا ينبغي المساس به، وجرى الحفاظ على هذا المخزون وزيادته".

وقالت الصحيفة: "لذلك، عندما يخلق رئيس الوزراء أزمة غير ضرورية مع الولايات المتحدة بشأن توريد الأسلحة، فهو يدرك تماماً المعنى: الأزمة تهدف إلى توفير عذر له ولوم آخر على سبب عدم مبادرة بحملة (عسكرية) في لبنان".

وفي 16 يونيو/حزيران الجاري، اشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً من تأخر شحنات أسلحة أمريكية بعدما حاول حل الأزمة داخل الغرف المغلقة دون جدوى، وفق تعبيره.

وعلقت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل زنة 2000 رطل و500 رطل، مدعية أن ذلك جاء بدافع القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان. لكن واشنطن تقدم بالفعل لتل أبيب، منذ بداية حربها المدمرة على غزة، دعماً غير محدود على مختلف المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية، كما من المقرر أن تزودها بأسلحة تُقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وأسفرت الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.